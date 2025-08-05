Concurso da CPRM abre inscrições para 115 vagas e salários de até R$ 10 mil

CPRM tem unidades e escritórios em 13 capitais brasileiras - Foto: Divulgação

Foram abertas às 16h desta segunda-feira, 4, as inscrições para o concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), para preencher 115 vagas cujos salários chegam a R$ 10.577,48.

São oferecidas oportunidades para os cargos de Pesquisador (salário inicial de R$ 10.577,48), Analista (salário de R$ 8.990,93) e Técnico em Geociências (salário inicial de R$ 4.442,68), observado o prazo de validade do certame.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Pesquisador em Geociências (nível superior) - 64 vagas

Engenharia ambiental

Geologia/ Levantamento Geológico e de Recursos Minerais

Geologia/Ordenamento Territorial/Área de Risco

Geologia/ Sedimentologia, Estratigrafia e Análise tectônica de Bacias Sedimentares

Hidrogeologia

Hidrologia

Paleontologia

Analista em Geociências (nível superior) - 24 vagas

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura

Arquivologia

Biblioteconomia

Biologia

Cartografia

Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo audiovisual

Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo textual

Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico

Conservação e Restauração

Contabilidade

Design Gráfico

Direito

Educação

Engenharia Agronômica

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Civil

Física

Geografia

Geoprocessamento

Letras

Museologia

Química

Técnico em Geociências (nível médio/técnico) - 27 vagas

Assistente Administrativo

Geologia/Mineração

Hidrologia

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição será de R$ 180 para o cargo de pesquisador, R$ 140 para analista e R$ 100 para técnico.

Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico.

Como será a prova

O concurso terá cinco etapas, sendo a primeira Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório (cargos de Pesquisador e Analista em Geociências); Perícia Médica para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência e Heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 30 de novembro, no turno da manhã (das 8h às 13h), seguindo o horário oficial de Brasília. As avaliações serão aplicadas em:

Brasília (DF)

Rio de Janeiro (RJ)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Goiânia (GO)

Manaus (AM)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Salvador (BA)

São Paulo (SP)

Fortaleza (CE),

Porto Velho (RO)

Teresina (PI).

Aprovação

O concurso terá validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Do total de vagas, 30% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais para todos os cargos.

Os aprovados no concurso serão alocados nas unidades que disponibilizarem vagas, incluindo a sede, escritório, as Superintendências Regionais e Residências, além núcleos vinculados a essas unidades.

Programação de concurso