Concurso da CPRM abre inscrições para 115 vagas e salários de até R$ 10 mil
São oferecidas vagas de cargos de nível médio e superior para Salvador e mais 12 capitais brasileiras
Por Carla Melo
Foram abertas às 16h desta segunda-feira, 4, as inscrições para o concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), para preencher 115 vagas cujos salários chegam a R$ 10.577,48.
São oferecidas oportunidades para os cargos de Pesquisador (salário inicial de R$ 10.577,48), Analista (salário de R$ 8.990,93) e Técnico em Geociências (salário inicial de R$ 4.442,68), observado o prazo de validade do certame.
As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
Pesquisador em Geociências (nível superior) - 64 vagas
- Engenharia ambiental
- Geologia/ Levantamento Geológico e de Recursos Minerais
- Geologia/Ordenamento Territorial/Área de Risco
- Geologia/ Sedimentologia, Estratigrafia e Análise tectônica de Bacias Sedimentares
- Hidrogeologia
- Hidrologia
- Paleontologia
Analista em Geociências (nível superior) - 24 vagas
- Administração
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Arquitetura
- Arquivologia
- Biblioteconomia
- Biologia
- Cartografia
- Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo audiovisual
- Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo textual
- Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico
- Conservação e Restauração
- Contabilidade
- Design Gráfico
- Direito
- Educação
- Engenharia Agronômica
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Eletrônica
- Engenharia Civil
- Física
- Geografia
- Geoprocessamento
- Letras
- Museologia
- Química
Técnico em Geociências (nível médio/técnico) - 27 vagas
- Assistente Administrativo
- Geologia/Mineração
- Hidrologia
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição será de R$ 180 para o cargo de pesquisador, R$ 140 para analista e R$ 100 para técnico.
Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico.
Como será a prova
O concurso terá cinco etapas, sendo a primeira Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório (cargos de Pesquisador e Analista em Geociências); Perícia Médica para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência e Heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros.
As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 30 de novembro, no turno da manhã (das 8h às 13h), seguindo o horário oficial de Brasília. As avaliações serão aplicadas em:
- Brasília (DF)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Belém (PA)
- Belo Horizonte (MG)
- Goiânia (GO)
- Manaus (AM)
- Porto Alegre (RS)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- São Paulo (SP)
- Fortaleza (CE),
- Porto Velho (RO)
- Teresina (PI).
Aprovação
O concurso terá validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Do total de vagas, 30% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais para todos os cargos.
Os aprovados no concurso serão alocados nas unidades que disponibilizarem vagas, incluindo a sede, escritório, as Superintendências Regionais e Residências, além núcleos vinculados a essas unidades.
Programação de concurso
- Inscrições: 04 de agosto até 02 de setembro;
- Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 04 até 06 de agosto;
- Prazo Final para Pagamento da Taxa de Inscrição: 03 de setembro;
- Data de Aplicação das Provas (Objetiva e Discursiva/Redação): 30 de novembro.
