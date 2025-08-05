Menu
CONCURSOS
FIQUE DE OLHO!

Concurso da CPRM abre inscrições para 115 vagas e salários de até R$ 10 mil

São oferecidas vagas de cargos de nível médio e superior para Salvador e mais 12 capitais brasileiras

Por Carla Melo

05/08/2025 - 9:16 h
CPRM tem unidades e escritórios em 13 capitais brasileiras
CPRM tem unidades e escritórios em 13 capitais brasileiras

Foram abertas às 16h desta segunda-feira, 4, as inscrições para o concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), para preencher 115 vagas cujos salários chegam a R$ 10.577,48.

São oferecidas oportunidades para os cargos de Pesquisador (salário inicial de R$ 10.577,48), Analista (salário de R$ 8.990,93) e Técnico em Geociências (salário inicial de R$ 4.442,68), observado o prazo de validade do certame.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Pesquisador em Geociências (nível superior) - 64 vagas

  • Engenharia ambiental
  • Geologia/ Levantamento Geológico e de Recursos Minerais
  • Geologia/Ordenamento Territorial/Área de Risco
  • Geologia/ Sedimentologia, Estratigrafia e Análise tectônica de Bacias Sedimentares
  • Hidrogeologia
  • Hidrologia
  • Paleontologia

Analista em Geociências (nível superior) - 24 vagas

  • Administração
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Arquitetura
  • Arquivologia
  • Biblioteconomia
  • Biologia
  • Cartografia
  • Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo audiovisual
  • Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo textual
  • Comunicação - Produção e divulgação de conteúdo visual/gráfico
  • Conservação e Restauração
  • Contabilidade
  • Design Gráfico
  • Direito
  • Educação
  • Engenharia Agronômica
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Eletrônica
  • Engenharia Civil
  • Física
  • Geografia
  • Geoprocessamento
  • Letras
  • Museologia
  • Química

Técnico em Geociências (nível médio/técnico) - 27 vagas

  • Assistente Administrativo
  • Geologia/Mineração
  • Hidrologia

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição será de R$ 180 para o cargo de pesquisador, R$ 140 para analista e R$ 100 para técnico.

Salário de até R$ 4 mil: prefeitura na Bahia anuncia concurso
Veja lista de concursos no Nordeste com inscrições abertas em agosto
UFBA abre processo seletivo com mais de 50 vagas para professor

Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico.

Como será a prova

O concurso terá cinco etapas, sendo a primeira Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório (cargos de Pesquisador e Analista em Geociências); Perícia Médica para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência e Heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 30 de novembro, no turno da manhã (das 8h às 13h), seguindo o horário oficial de Brasília. As avaliações serão aplicadas em:

  • Brasília (DF)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Belém (PA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Goiânia (GO)
  • Manaus (AM)
  • Porto Alegre (RS)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • São Paulo (SP)
  • Fortaleza (CE),
  • Porto Velho (RO)
  • Teresina (PI).

Aprovação

O concurso terá validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Do total de vagas, 30% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais para todos os cargos.

Salário de até R$ 4 mil: prefeitura na Bahia anuncia concurso
Veja lista de concursos no Nordeste com inscrições abertas em agosto
UFBA abre processo seletivo com mais de 50 vagas para professor

Os aprovados no concurso serão alocados nas unidades que disponibilizarem vagas, incluindo a sede, escritório, as Superintendências Regionais e Residências, além núcleos vinculados a essas unidades.

Programação de concurso

  • Inscrições: 04 de agosto até 02 de setembro;
  • Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 04 até 06 de agosto;
  • Prazo Final para Pagamento da Taxa de Inscrição: 03 de setembro;
  • Data de Aplicação das Provas (Objetiva e Discursiva/Redação): 30 de novembro.

x