Turbulência força pouso de emergência e deixa 25 feridos em voo
Aeronave foi recebida por equipes médicas na chegada
Por Redação
Pelo menos 25 pessoas foram hospitalizadas após um voo da Delta Air Lines enfrentar fortes turbulências nesta quarta-feira, 30. A aeronave, que seguia de Salt Lake City (Utah) para Amsterdã, precisou fazer um pouso de emergência em Minneapolis, nos EUA.
O voo DL56 pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul por volta das 19h25 (horário local), onde foi recebido por equipes de emergência. Segundo a Delta, os feridos foram levados para hospitais da região para avaliação e tratamento.
Dados do Flightradar24 mostram que o avião subiu mais de 300 metros e, logo depois, desceu cerca de 410 metros em menos de um minuto, cerca de 40 minutos após a decolagem. O desvio de rota foi feito após os relatos de turbulência a bordo.
