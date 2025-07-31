Turbulência força pouso de emergência e deixa 25 feridos em voo

O desvio de rota foi feito após os relatos de turbulência a bordo - Foto: Reprodução

Pelo menos 25 pessoas foram hospitalizadas após um voo da Delta Air Lines enfrentar fortes turbulências nesta quarta-feira, 30. A aeronave, que seguia de Salt Lake City (Utah) para Amsterdã, precisou fazer um pouso de emergência em Minneapolis, nos EUA.

O voo DL56 pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Minneapolis-Saint Paul por volta das 19h25 (horário local), onde foi recebido por equipes de emergência. Segundo a Delta, os feridos foram levados para hospitais da região para avaliação e tratamento.

Dados do Flightradar24 mostram que o avião subiu mais de 300 metros e, logo depois, desceu cerca de 410 metros em menos de um minuto, cerca de 40 minutos após a decolagem. O desvio de rota foi feito após os relatos de turbulência a bordo.