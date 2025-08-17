CONFERÊNCIA CLIMÁTICA
COP30: açaí, tucupi e maniçoba são liberados após proibição polêmica
Decisão contou com articulação do ministro do Turismo, Celso Sabino
Por Redação
Açaí, tucupi e maniçoba, comidas típicas da culinária paraense, foram autorizadas a ser vendidas nas áreas oficiais da COP30, que acontece em novembro, em Belém.
Os produtos foram proibidos pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), organizadora do evento, e gerou polêmica entre os moradores da cidade. Em seguida, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se manifestou sobre o caso.
“A movimentação nas redes sociais de reação ao edital publicado pela OEI para seleção da gastronomia que vai atender os espaços oficiais da COP30 cometeu um grave erro, impedindo a entrada dos principais produtos paraenses”, disse Sabino nas redes sociais, no último sábado, 16.
Assista ao vídeo
O edital citado pelo ministro trata sobre a seleção de operadores para atuar em 87 pontos de venda, entre quiosques e restaurantes, distribuídos no local onde será realizado o evento climático, as áreas foram intituladas de “Blue Zone” (de acesso restrito) e Green Zone (aberta à sociedade civil).
Leia Também:
Oito produtos proibidos de serem comercializados na COP30
Além do açaí, tucupi e maniçoba, outros produtos também entraram na lista de exclusão da OEI, são esses:
- Sucos de frutas in natura;
- Maioneses;
- Molhos caseiros;
- Leite cru e derivados não pasteurizados;
- Doces caseiros com cremes ou com ovos sem refrigeração;
- Gelo artificial ou não industrializado;
- Bebidas abertas e sem nota fiscal;
- Produtos sem registro sanitário.
Entenda a proibição do açaí
Segundo a organização oficial da COP30, o fruto do açaí pode estar contaminado com o Trypanosoma cruzi, caso não seja pasteurizado. O protozoário é o principal agente da doença de Chagas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes