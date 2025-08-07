Menu
MUNDO
FICOU CARO

Presidente da Áustria desiste da COP30 no Brasil por alto custo em Belém

Alexander Van der Bellen alega orçamento apertado e critica preços da cidade-sede

Por AFP

07/08/2025 - 9:01 h
Presidente da COP30, André Correa do Lago, tem buscado solução
O chefe do Estado da Áustria, Alexander Van der Bellen, informou nesta quinta-feira, 7, à AFP que não participará na COP30 no Brasil em novembro, principalmente devido aos “custos especiais elevados este ano”.

“Os gastos logísticos não podem ser cobertos dentro do orçamento estrito da presidência”, afirmou em um comunicado, em uma referência à inflação dos custos na cidade de Belém (Pará).

A Áustria aplica-se atualmente a uma política de austeridade que afeta todas as suas instituições devido a um déficit público considerado excessivo pela União Europeia.

“Nossa consolidação orçamentária exige cortes financeiros e uma disciplina compartilhada”, acrescentou, antes de destacar a importância da COP, evento ao qual desejou “todo o sucesso possível” ao Brasil.

No início de julho, Van der Bellen afirmou que "duvidava" a possibilidade de viajar para Belém, ironizando o facto de que poderia criticá-lo por "ter que dormir fora, se as infraestruturas fossem insuficientes".

Vau mudar a sede da COP30?

Na semana passada, o Brasil lançou a possibilidade de mudar de sede da COP30, em resposta ao pedido de vários países descontentes com o preço das hospedagens na cidade de Belém, que receberá a mais importante reunião de cúpula climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro.

Belém tem 1,3 milhão de habitantes e as diárias dos hotéis podem superar 1.000 dólares (mais de 5.000 reais), o que a COP30 denunciou como “abusos” do setor.

Mas o presidente da COP30, André Correa do Lago, afirmou: "Quem está se manifestando são os países membros da ONU que estão nesse grupo de pequenas ilhas ou que estão no grupo de países de menor desenvolvimento relativo ou membros do grupo africano".

Os quartos têm que estar entre 50 e 70 dólares para poderem vir para a COP.
André Correa do Lago - presidente da COP30

Apesar do défice, a Áustria está entre os países mais ricos do mundo e a nação europeia, de 9,2 milhões de habitantes, é uma das poucas que escolheu um líder ambientalista.

Novo debate sobre hospedagem

Uma nova reunião dos organizadores da COP está programada para segunda-feira, para continuar o diálogo sobre questões como hospedagem.

O Brasil espera receber quase 50.000 pessoas na reunião de cúpula e afirma ter localizado alojamentos para 53.000 pessoas em Belém.

x