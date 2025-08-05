Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Moradora de área nobre de Nova York vê seu teto desabar e tem casa invadida por baratas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A moradora de um apartamento da área nobre de Nova York, nos Estados Unidos, precisou deixar sua casa após uma invasão de baratas acontecer depois de seu teto desabar. Carolyn, moradora de 30 anos, de um apartamento em Upper East Side, registrou sua história em suas redes sociais, viralizando.

Aos 30 anos de idade, Carolyn disse que paga U$ 2.400 por mês, mais de R$ 13.000 na cotação atual. E, depois do incidente, ela relata que precisou se hospedar em hotel para que os insetos pudessem ser erradicados.

Inquilina voltava de viagem

Carolyn relatou que ela chegou de viagem no final de julho e reparou em uma rachadura no teto de seu banheiro e imediatamente entrou em contato com o proprietário do apartamento, que prometeu que resolveria o problema para ela no dia seguinte.

Horas depois, Carolyn conta que enquanto se preparava para dormir, ouviu o teto desabar.

"Eu escutei coisas caindo no meu banheiro. Liguei a luz, e enquanto estou olhando, o teto inteiro se abre e cai no chão. Com ele, saem milhares de baratas, para todos os lugares, e água. Nunca comecei a gritar e chorar tão rápido na vida", contou ela.

Inquilina mostrou como estava seu teto | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a mesma, sua primeira reação foi subir no sofá para evitar o chão.

"Tinha tanta poeira, baratas, água e pedaços caindo do teto", recordou.

Após entrar em contato com o zelador do local, ela ligou para um hotel próximo ao apartamento e saiu imediatamente do local. Somado a isso, a inquilina foi informada que um exterminador iria até o apartamento na manhã seguinte, e que também uma pessoa para consertar o teto também seria enviada.

De acordo com Carolyn, ela não conseguiria dormir à noite se não fosse o hotel, onde precisou desembolsar uma diária de mais de mil reais.

"Não tenho nem pijama. Só vim com o que tinha, porque fiquei com medo de encostar nas minhas coisas. Não sei como vou conseguir dormir no meu apartamento novamente depois da cena que vi. Tenho medo de que o teto desabe sobre mim."

Carolyn mostra como ficou seu teto após ele desabar | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Repercussão na redes

Nos comentários do vídeo compartilhado pela própria Carolyn no TikTok, os internautas disseram ter passado por situações parecidas, também em Nova York.

"Isso aconteceu comigo também. Foi tão horrível que eu literalmente me mudei de Nova York para a Flórida", contou uma internauta.

Outros já se solidarizaram com a história da mulher, "sinto muito que você tenha passado por isso. Terapia para lidar com trauma talvez não seja uma má ideia, se for algo acessível para você. Acho que eu teria morrido de susto na hora se fosse comigo!", dizia um dos comentários.

Reconstrução

De acordo com a inquilina, uma obra está sendo feita no local para reconstruir o teto, porém Carolyn disse que não pretende renovar o aluguel após o acidente.

Veja o vídeo