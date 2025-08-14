Concursos de nível médio têm salários de até R$ 39 mil; veja inscrições

As vagas são distribuídas para diferentes áreas - Foto: Reprodução | Freepik

Dois tribunais de contas estão com inscrições abertas para concursos públicos oferecendo vagas para candidatos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 39.753,22.

De acordo com os editais, há oportunidades para auditor, analista, oficial de controle externo e conselheiro substituto.

Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE-MS)

O TCE-MS abriu seis vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários iniciais são de:

R$ 14.232,67 para Auditor de Controle Externo;

R$ 10.352,75 para Analista de Controle Externo;

R$ 39.753,22 para Conselheiro Substituto.

A carga horária é de 30 horas semanais. As inscrições vão até 21 de agosto, pelo site da Cebraspe, com taxas entre R$ 150 e R$ 380.

As provas serão nos dias 25 e 26 de outubro.

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS)

O TCE-RS oferece vagas para Auditor de Controle Externo (nível superior) e Oficial de Controle Externo (nível médio), com salários de:

R$ 9.801,07 para nível médio;

R$ 20.572,72 para nível superior.

As inscrições vão até 20 de agosto, também no site da Cebraspe. As taxas custam R$ 118,79 (Oficial) e R$ 270,84 (Auditor). As provas objetivas e discursivas serão no dia 19 de outubro.