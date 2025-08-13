Uefs abre processo seletivo para professores com salário surpreendente

Das 13 vagas disponíveis, 5 são para professor formador e 8 para professor orientador de TCC - Foto: Divulgação / Uefs

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas para um processo seletivo para professor formador e professor orientador de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A bolsa pode chegar a R$ 1.800, valor que surpreende para o tipo de vaga.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, 18, por meio do site da Coordenação de Seleção e Admissão da Uefs. Das 13 vagas disponíveis, 5 são para professor formador e 8 para professor orientador de TCC.

Os selecionados irão atuar no curso de especialização em gestão em saúde, oferecido na modalidade de ensino a distância (EAD).

Validade e vagas

A validade do processo seletivo é de cinco anos. Segundo a universidade, metade das vagas será destinada a grupos específicos, em conformidade com as políticas de inclusão da instituição.

candidatos negros;

indígenas;

quilombolas;

ciganos;

pessoas trans;

pessoas com deficiência (PCDs).

Requisitos

Os interessados devem ter:

disponibilidade de 20 horas semanais

no mínimo, um ano de experiência no ensino superior;

no caso das vagas para orientação de TCC, é necessário ainda ter atuado por pelo menos um ano na orientação ou coorientação de trabalhos em cursos de pós-graduação.

Mais detalhes e o edital completo estão disponíveis no site oficial da Uefs.