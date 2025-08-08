Concurso do ITA com inscrições para 110 vagas terminam nesta sexta

As provas terão pelo menos duas fases - Foto: ITA/Divulgação

As inscrições para o novo concurso público do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) se encerram nesta sexta-feira, 8. Estão disponíveis 110 vagas para servidores civis, com salários iniciais que variam de R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, dependendo do cargo, da formação acadêmica e das gratificações por desempenho.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente por meio do site oficial do concurso, onde também podem ser consultados os editais atualizados.

As oportunidades são destinadas a profissionais com formação técnica e superior, com lotação prevista nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE). As 110 vagas estão distribuídas da seguinte forma:

50 vagas para Professor da Carreira de Magistério Superior

40 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);

10 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).

15 vagas para Pesquisador da Carreira de Ciência e Tecnologia

5 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);

10 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).

20 vagas para Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico

7 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);

13 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).

25 vagas para Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico

12 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);

13 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).

Requisitos

Os requisitos básicos para participar do concurso são: ter a formação exigida, idade mínima de 18 anos na data da posse, estar regular no país (para estrangeiros), em dia com a Justiça Eleitoral e sem débitos com os cofres públicos.

O certame reserva vagas para ampla concorrência e também para pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. A distribuição das cotas está disponível no site oficial.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo:

R$ 180,00 para técnico e tecnologista;

R$ 200,00 para professor e pesquisador.

As provas terão pelo menos duas fases, com datas, locais e demais informações a serem divulgadas posteriormente no site do concurso.