Concurso do ITA com inscrições para 110 vagas terminam nesta sexta
Salários vão até R$ 14 mil
Por Redação
As inscrições para o novo concurso público do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) se encerram nesta sexta-feira, 8. Estão disponíveis 110 vagas para servidores civis, com salários iniciais que variam de R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, dependendo do cargo, da formação acadêmica e das gratificações por desempenho.
O cadastro deve ser realizado exclusivamente por meio do site oficial do concurso, onde também podem ser consultados os editais atualizados.
As oportunidades são destinadas a profissionais com formação técnica e superior, com lotação prevista nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE). As 110 vagas estão distribuídas da seguinte forma:
- 50 vagas para Professor da Carreira de Magistério Superior
- 40 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);
- 10 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).
- 15 vagas para Pesquisador da Carreira de Ciência e Tecnologia
- 5 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);
- 10 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).
- 20 vagas para Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
- 7 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);
- 13 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).
- 25 vagas para Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
- 12 para o campus de Fortaleza (ITA-FZ);
- 13 para o campus de São José dos Campos (ITA-SJC).
Requisitos
Os requisitos básicos para participar do concurso são: ter a formação exigida, idade mínima de 18 anos na data da posse, estar regular no país (para estrangeiros), em dia com a Justiça Eleitoral e sem débitos com os cofres públicos.
O certame reserva vagas para ampla concorrência e também para pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. A distribuição das cotas está disponível no site oficial.
A taxa de inscrição varia conforme o cargo:
- R$ 180,00 para técnico e tecnologista;
- R$ 200,00 para professor e pesquisador.
As provas terão pelo menos duas fases, com datas, locais e demais informações a serem divulgadas posteriormente no site do concurso.
