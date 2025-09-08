Concurso da Uefs paga até R$ 4 mil em cargos para docentes

As oportunidades são para o nível superior - Foto: Divulgação / Uefs

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) lançou o edital para um concurso público com objetivo de preencher 21 vagas para docentes. Estão sendo oferecidos cargo de Professor Auxiliar, nível “A”, em diferentes áreas de estudo dos departamentos acadêmicos.

As oportunidades são para o nível superior, com salários iniciais de R$ 4 mil.

Do total de vagas, 14 são de ampla concorrência, uma é reservada para pessoas com deficiência e seis para candidatos/as negros/as, em conformidade com a legislação estadual.

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas entre 10 e 29 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site csa.uefs.br. A taxa é de R$ 200,00, com possibilidade de solicitação de isenção para inscritos no CadÚnico e servidores da universidade.

Quais são os departamentos

Estão sendo oferecidas oportunidades para os seguintes departamentos

Biologia Celular e Genética (DCBIO);

Biologia e Educação (DCBIO);

Zootecnia (DCBIO);

Filosofia da Ciência (DCHF);

Metodologia e Prática de Ensino de Geografia (DEDU);

Prática de Ensino em Matemática (DEDU);

Programação e Engenharia de Software (DEXA);

Química Geral e Química Orgânica (DEXA);

Libras – Noções Básicas (DLA);

Língua e Literatura de Língua Inglesa (DLA);

Fundamentos e Psicologia Geral (DCHF);

Psicologia Organizacional e do Trabalho (DCHF);

Psicologias das Relações Étnico‑raciais (DCHF);

Direito Constitucional / Teoria do Estado / Teoria do Direito (DCIS);

Clínica Odontológica (DSAU);

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso (DSAU);

Saúde Coletiva – Odontologia (DSAU);

Construção Civil (DTEC);

Geotecnia e Infraestrutura de Transportes (DTEC);

Saneamento Ambiental e Instalações Hidrossanitárias Prediais (DTEC).

Etapas do concurso

O concurso será composto por três etapas:

Prova Escrita (classificatória e eliminatória);

Prova Didática (classificatória e eliminatória);

Prova de Títulos (classificatória).

As avaliações seguirão as normas da Resolução CONSEPE nº 089/2025, do Regimento Geral da UEFS e da legislação vigente sobre o Magistério Público das Universidades Estaduais da Bahia.