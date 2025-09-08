Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDITAL LANÇADO

Concurso da Uefs paga até R$ 4 mil em cargos para docentes

O processo seletivo oferta 21 vagas para diversos departamentos da universidade

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 8:29 h
As oportunidades são para o nível superior
As oportunidades são para o nível superior -

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) lançou o edital para um concurso público com objetivo de preencher 21 vagas para docentes. Estão sendo oferecidos cargo de Professor Auxiliar, nível “A”, em diferentes áreas de estudo dos departamentos acadêmicos.

As oportunidades são para o nível superior, com salários iniciais de R$ 4 mil.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Justiça Federal da Bahia abre processo seletivo com salário de R$ 3 mil
Cervejaria abre concurso para vagas com salários de até R$ 9 mil
Concursos abertos em setembro têm 4 mil vagas e salários de até R$ 37,7 mil

Do total de vagas, 14 são de ampla concorrência, uma é reservada para pessoas com deficiência e seis para candidatos/as negros/as, em conformidade com a legislação estadual.

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas entre 10 e 29 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site csa.uefs.br. A taxa é de R$ 200,00, com possibilidade de solicitação de isenção para inscritos no CadÚnico e servidores da universidade.

Quais são os departamentos

Estão sendo oferecidas oportunidades para os seguintes departamentos

  • Biologia Celular e Genética (DCBIO);
  • Biologia e Educação (DCBIO);
  • Zootecnia (DCBIO);
  • Filosofia da Ciência (DCHF);
  • Metodologia e Prática de Ensino de Geografia (DEDU);
  • Prática de Ensino em Matemática (DEDU);
  • Programação e Engenharia de Software (DEXA);
  • Química Geral e Química Orgânica (DEXA);
  • Libras – Noções Básicas (DLA);
  • Língua e Literatura de Língua Inglesa (DLA);
  • Fundamentos e Psicologia Geral (DCHF);
  • Psicologia Organizacional e do Trabalho (DCHF);
  • Psicologias das Relações Étnico‑raciais (DCHF);
  • Direito Constitucional / Teoria do Estado / Teoria do Direito (DCIS);
  • Clínica Odontológica (DSAU);
  • Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso (DSAU);
  • Saúde Coletiva – Odontologia (DSAU);
  • Construção Civil (DTEC);
  • Geotecnia e Infraestrutura de Transportes (DTEC);
  • Saneamento Ambiental e Instalações Hidrossanitárias Prediais (DTEC).

Etapas do concurso

O concurso será composto por três etapas:

  • Prova Escrita (classificatória e eliminatória);
  • Prova Didática (classificatória e eliminatória);
  • Prova de Títulos (classificatória).

As avaliações seguirão as normas da Resolução CONSEPE nº 089/2025, do Regimento Geral da UEFS e da legislação vigente sobre o Magistério Público das Universidades Estaduais da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso concurso público professores uefs vagas para docentes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As oportunidades são para o nível superior
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x