Cidade baiana abre concurso público com 250 vagas para diversas áreas

A Prefeitura de Santanópolis, na Bahia, divulgou a abertura de um concurso público com 250 vagas imediatas em diversas áreas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 4 mil.

As inscrições já estão abertas e seguem até 16 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade:

R$ 70 para fundamental;

R$ 90 para médio e técnico;

R$ 120 para superior.

Processo seletivo

O processo seletivo prevê:

provas objetivas;

análise de títulos;

teste de aptidão física;

avaliação psicológica

curso de formação para determinados cargos.

As provas objetivas estão programadas para 23 de novembro, em Santanópolis, e o gabarito oficial será divulgado em 3 de dezembro.

Reservas de vagas

O edital estabelece 30% das vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

O concurso terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O resultado final será publicado conforme o cronograma das etapas.

Mais detalhes sobre carga horária, vagas específicas e salários podem ser consultados no edital do processo seletivo.