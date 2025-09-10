OPORTUNIDADE
Cidade baiana abre concurso público com 250 vagas para diversas áreas
Oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior
Por Leilane Teixeira
A Prefeitura de Santanópolis, na Bahia, divulgou a abertura de um concurso público com 250 vagas imediatas em diversas áreas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 4 mil.
As inscrições já estão abertas e seguem até 16 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade:
- R$ 70 para fundamental;
- R$ 90 para médio e técnico;
- R$ 120 para superior.
Processo seletivo
O processo seletivo prevê:
- provas objetivas;
- análise de títulos;
- teste de aptidão física;
- avaliação psicológica
- curso de formação para determinados cargos.
As provas objetivas estão programadas para 23 de novembro, em Santanópolis, e o gabarito oficial será divulgado em 3 de dezembro.
Reservas de vagas
O edital estabelece 30% das vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.
O concurso terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O resultado final será publicado conforme o cronograma das etapas.
Mais detalhes sobre carga horária, vagas específicas e salários podem ser consultados no edital do processo seletivo.
