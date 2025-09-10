Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Cidade baiana abre concurso público com 250 vagas para diversas áreas

Oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/09/2025 - 20:22 h
Inscrições já estão abertas e seguem até 16 de setembro
Inscrições já estão abertas e seguem até 16 de setembro

A Prefeitura de Santanópolis, na Bahia, divulgou a abertura de um concurso público com 250 vagas imediatas em diversas áreas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 4 mil.

As inscrições já estão abertas e seguem até 16 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade:

  • R$ 70 para fundamental;
  • R$ 90 para médio e técnico;
  • R$ 120 para superior.

Processo seletivo

O processo seletivo prevê:

  • provas objetivas;
  • análise de títulos;
  • teste de aptidão física;
  • avaliação psicológica
  • curso de formação para determinados cargos.

As provas objetivas estão programadas para 23 de novembro, em Santanópolis, e o gabarito oficial será divulgado em 3 de dezembro.

Reservas de vagas

O edital estabelece 30% das vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

O concurso terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O resultado final será publicado conforme o cronograma das etapas.

Mais detalhes sobre carga horária, vagas específicas e salários podem ser consultados no edital do processo seletivo.

x