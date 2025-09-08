OPORTUNIDADE
Neoenergia Coelba abre mais de 100 vagas para curso gratuito
Ao final do curso, os formandos receberão certificação profissional e passarão a integrar o banco de talentos da companhia
Por Jair Mendonça Jr
A Neoenergia Coelba abre inscrições para cinco novas turmas da Escola de Eletricistas nos municípios de Feira de Santana (três turmas), Itaberaba (uma turma) e Seabra (uma turma).
Ao todo, são ofertadas 135 vagas — 27 em cada turma, para o curso gratuito de formação em parceria com o SENAI/BA, que capacita profissionais para atuar na rede de distribuição elétrica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, exclusivamente pelo site da Neoenergia.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo ou equivalente, idade mínima de 18 anos na data da inscrição e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas nos turnos diurno e noturno, com carga horária de 540 a 800 horas.
Ao final do curso, os formandos receberão certificação profissional e passarão a integrar o banco de talentos da companhia, podendo participar de futuras seleções para oportunidades na Neoenergia Coelba. A formação abre portas no mercado e promove inclusão produtiva, especialmente em regiões onde a qualificação profissional pode transformar realidades.
“A Escola de Eletricistas é um exemplo do nosso compromisso com a inclusão. Ao oferecer formação gratuita e incentivar a participação feminina em um setor historicamente masculino, estamos investindo em pessoas, ampliando oportunidades de emprego e contribuindo diretamente para o crescimento social e econômico do nosso estado”, afirma Christiane Tavares, gerente de Recrutamento & Seleção e Treinamento da Neoenergia.
Serviço:
Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba
- Vagas: 135 no total
- Distribuição por município:
- Itaberaba: 27 vagas (uma turma mista)
- Feira de Santana: 81 vagas (duas turmas mistas e uma afirmativa para mulheres)
- Seabra: 27 vagas (uma turma mista)
- Inscrições: até 30 de setembro
- Link para inscrição: www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas
- Requisitos: Ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH definitiva (categoria B ou superior)
