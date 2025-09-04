Carreiras pagam até R$ 20 mil e só exigem cursos de curta duração

As maiores áreas estratégicas estão sendo tecnologia, sustentabilidade e segurança digital - Foto: Reprodução

Cursos de curta duração podem ser porta de entrada para diversas carreiras emergentes que pagam até R$ 20 mil. Atualmente, as maiores áreas estratégicas estão sendo tecnologia, sustentabilidade e segurança digital, que além de boa remuneração, tem potencial de crescimento até 2030.

Outra vantagem entre essas carreiras, de acordo com a reportagem do portal “Adonay”, é a de baixo nível de concorrência. Como ainda são pouco conhecidas, oferecem oportunidades a quem busca capacitação rápida. Em alguns casos, cursos de três a 12 meses e certificações específicas já permitem alcançar rendimentos superiores a R$ 12 mil.

Setores como inteligência artificial, privacidadede dados e energia renovável têm demanda urgente por profissionais especializados, mas enfrentam falta de candidatos. Além disso, muitas dessas funções permitem trabalho remoto com clientes internacionais, o que amplia os ganhos.

Confira as profissões mais promissoras