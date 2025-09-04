Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

Carreiras pagam até R$ 20 mil e só exigem cursos de curta duração

Entre as vantagens das carreiras estão a boa remuneração, potencial de crescimento e baixo nível de concorrência

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 13:10 h
As maiores áreas estratégicas estão sendo tecnologia, sustentabilidade e segurança digital
-

Cursos de curta duração podem ser porta de entrada para diversas carreiras emergentes que pagam até R$ 20 mil. Atualmente, as maiores áreas estratégicas estão sendo tecnologia, sustentabilidade e segurança digital, que além de boa remuneração, tem potencial de crescimento até 2030.

Outra vantagem entre essas carreiras, de acordo com a reportagem do portal “Adonay”, é a de baixo nível de concorrência. Como ainda são pouco conhecidas, oferecem oportunidades a quem busca capacitação rápida. Em alguns casos, cursos de três a 12 meses e certificações específicas já permitem alcançar rendimentos superiores a R$ 12 mil.

Leia Também:

Feira lança mais de 150 vagas para pessoas com deficiência na Bahia
Como se preparar para a primeira entrevista e impressionar recrutadores
Cervejaria abre inscrições para os programas de trainee e estágio

Setores como inteligência artificial, privacidadede dados e energia renovável têm demanda urgente por profissionais especializados, mas enfrentam falta de candidatos. Além disso, muitas dessas funções permitem trabalho remoto com clientes internacionais, o que amplia os ganhos.

Confira as profissões mais promissoras

  • Especialista em Privacidade de Dados: garante conformidade com legislações como a LGPD, com salários entre R$ 12 mil e R$ 20 mil;
  • Engenheiro de Drones: atua em setores como agricultura e audiovisual, recebendo de R$ 12 mil a R$ 15 mil;
  • Desenvolvedor de Realidade Virtual: cria experiências para jogos, medicina e treinamentos, com remuneração de R$ 12 mil a R$ 18 mil;
  • Consultor de Transição Energética: planeja soluções em energia renovável, como solar e eólica, com ganhos de R$ 12 mil a R$ 20 mil;
  • Investigador Digital: especializado em fraudes e crimes virtuais, recebe entre R$ 12 mil e R$ 17 mil.

Tags:

carreira carreiras emergentes cursos sustentabilidade tecnologia

x