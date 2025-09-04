OPORTUNIDADE
Carreiras pagam até R$ 20 mil e só exigem cursos de curta duração
Entre as vantagens das carreiras estão a boa remuneração, potencial de crescimento e baixo nível de concorrência
Cursos de curta duração podem ser porta de entrada para diversas carreiras emergentes que pagam até R$ 20 mil. Atualmente, as maiores áreas estratégicas estão sendo tecnologia, sustentabilidade e segurança digital, que além de boa remuneração, tem potencial de crescimento até 2030.
Outra vantagem entre essas carreiras, de acordo com a reportagem do portal “Adonay”, é a de baixo nível de concorrência. Como ainda são pouco conhecidas, oferecem oportunidades a quem busca capacitação rápida. Em alguns casos, cursos de três a 12 meses e certificações específicas já permitem alcançar rendimentos superiores a R$ 12 mil.
Setores como inteligência artificial, privacidadede dados e energia renovável têm demanda urgente por profissionais especializados, mas enfrentam falta de candidatos. Além disso, muitas dessas funções permitem trabalho remoto com clientes internacionais, o que amplia os ganhos.
Confira as profissões mais promissoras
- Especialista em Privacidade de Dados: garante conformidade com legislações como a LGPD, com salários entre R$ 12 mil e R$ 20 mil;
- Engenheiro de Drones: atua em setores como agricultura e audiovisual, recebendo de R$ 12 mil a R$ 15 mil;
- Desenvolvedor de Realidade Virtual: cria experiências para jogos, medicina e treinamentos, com remuneração de R$ 12 mil a R$ 18 mil;
- Consultor de Transição Energética: planeja soluções em energia renovável, como solar e eólica, com ganhos de R$ 12 mil a R$ 20 mil;
- Investigador Digital: especializado em fraudes e crimes virtuais, recebe entre R$ 12 mil e R$ 17 mil.
