Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 3,8 mil

A Prefeitura de Santos (SP) anunciou a abertura de um concurso público com 30 vagas para diversos cargos. As oportunidades, voltadas para candidatos com ensino fundamental, médio e técnico, oferecem salários que podem chegar a R$ 3.851,49, além de auxílio-refeição de R$ 968.

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial de terça-feira, 9, os cargos disponíveis são: atendente de ouvidoria,

auxiliar de serviços gerais,

monitor ambiental,

agente de comunicação,

agente de Defesa Civil e

técnico em biblioteconomia.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 10, e vão até o dia 12 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

Vagas, salários e níveis de escolaridade

Os 30 postos de trabalho estão distribuídos entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Ensino Fundamental Completo:

Auxiliar de Serviços Gerais (15 vagas): Salário de R$ 1.908,24.

Agente de Comunicação (5 vagas): Salário de R$ 2.799,21.

Ensino Médio e Técnico:

Agente de Defesa Civil (2 vagas): Salário de R$ 2.799,21.

Monitor Ambiental (3 vagas): Salário de R$ 2.799,21.

Atendente de Ouvidoria (2 vagas): Salário de R$ 2.799,21.

Técnico em Biblioteconomia (3 vagas): Salário de R$ 3.851,49.

Para se inscrever, os candidatos deverão pagar uma taxa que varia de R$ 54,30 para os cargos de nível fundamental e R$ 67,90 para os de nível médio e técnico. A carga horária semanal é de 30 a 40 horas, dependendo da função.

É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que pertençam a blocos diferentes, conforme indicado no edital.

Provas e regras de inscrição

As provas estão previstas para o dia 30 de novembro. Os candidatos aos cargos de agente de Defesa Civil e auxiliar de serviços gerais passarão por duas etapas: prova teórica e prova de aptidão física ou prática, respectivamente.

Para os demais cargos, haverá apenas a prova teórica, que abordará conhecimentos em língua portuguesa, matemática ou raciocínio lógico, além de conhecimentos gerais e específicos.

O candidato deve ficar atento para preencher corretamente o código da vaga no formulário de inscrição, pois a alteração não será permitida após a conclusão. O local e o horário das provas serão divulgados no dia 21 de novembro no Diário Oficial e no site do IBAM.