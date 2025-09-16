Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Governo anuncia concurso inédito com mil vagas e salário surpreendente

Há vagas para nível médio e superior

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/09/2025 - 21:15 h
O processo seletivo seguirá o padrão adotado em concursos anteriores do Iases
O processo seletivo seguirá o padrão adotado em concursos anteriores do Iases -

O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou um concurso público inédito, com mil vagas imediatas e salários que chegam a R$ 7.574, além de auxílio-alimentação de R$ 800. O edital já foi confirmado e deve ser publicado nos próximos dias, tornando-se uma das maiores seleções do estado nos últimos anos.

A seleção será organizada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela condução do certame. O investimento previsto pelo governo para garantir todas as etapas do concurso é de quase R$ 3 milhões.

Vagas e requisitos

  • Agente socioeducativo: 900 vagas, ensino médio completo, remuneração inicial de R$ 5.500.
  • Cargos de nível superior: 200 vagas, salário de R$ 7.574, além de auxílio-alimentação de R$ 800.

As oportunidades de nível superior abrangem as áreas de:

  • Serviço Social
  • Psicologia
  • Nutrição
  • Direito
  • Pedagogia
  • Terapia Ocupacional

Etapas do concurso

O processo seletivo seguirá o padrão adotado em concursos anteriores do Iases, incluindo diversas fases eliminatórias e classificatórias:

  • Prova objetiva
  • Redação
  • Teste de Aptidão Física (TAF)
  • Avaliação psicológica
  • Investigação social
  • Sindicância de vida pregressa

Curso de formação

O curso de formação será obrigatório para os candidatos aprovados nas fases iniciais e abordará rotinas de segurança, legislação aplicável, atividades práticas e acompanhamento psicossocial.

Inscrições

Os interessados deverão se inscrever no site do Idcap assim que o edital for publicado, preenchendo o formulário eletrônico e selecionando o cargo desejado.

O documento oficial trará informações sobre taxa de inscrição, critérios de isenção, prazos e orientações para envio da documentação.

x