Governo anuncia concurso inédito com mil vagas e salário surpreendente
Há vagas para nível médio e superior
Por Leilane Teixeira
O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou um concurso público inédito, com mil vagas imediatas e salários que chegam a R$ 7.574, além de auxílio-alimentação de R$ 800. O edital já foi confirmado e deve ser publicado nos próximos dias, tornando-se uma das maiores seleções do estado nos últimos anos.
A seleção será organizada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela condução do certame. O investimento previsto pelo governo para garantir todas as etapas do concurso é de quase R$ 3 milhões.
Vagas e requisitos
- Agente socioeducativo: 900 vagas, ensino médio completo, remuneração inicial de R$ 5.500.
- Cargos de nível superior: 200 vagas, salário de R$ 7.574, além de auxílio-alimentação de R$ 800.
As oportunidades de nível superior abrangem as áreas de:
- Serviço Social
- Psicologia
- Nutrição
- Direito
- Pedagogia
- Terapia Ocupacional
Etapas do concurso
O processo seletivo seguirá o padrão adotado em concursos anteriores do Iases, incluindo diversas fases eliminatórias e classificatórias:
- Prova objetiva
- Redação
- Teste de Aptidão Física (TAF)
- Avaliação psicológica
- Investigação social
- Sindicância de vida pregressa
Curso de formação
O curso de formação será obrigatório para os candidatos aprovados nas fases iniciais e abordará rotinas de segurança, legislação aplicável, atividades práticas e acompanhamento psicossocial.
Inscrições
Os interessados deverão se inscrever no site do Idcap assim que o edital for publicado, preenchendo o formulário eletrônico e selecionando o cargo desejado.
O documento oficial trará informações sobre taxa de inscrição, critérios de isenção, prazos e orientações para envio da documentação.
