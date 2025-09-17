Um mês para o CNU 2: relembre as novas regras do concurso

Uma das mudanças está no método de marcação das questões - Foto: Divulgação

Faltando menos de um mês para a realização da prova objetiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), no dia 5 de outubro, os inscritos devem estar atentos às mudanças que estarão em vigor neste ano.

Provas em dois dias

Este ano, o CNU mudou a forma de aplicação das provas, que serão realizadas em duas fases, com questões objetivas no dia 5 de outubro e o exame dissertativo ou redação ocorrendo dois meses depois, em 7 de dezembro.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Todos os candidatos inscritos estarão aptos a fazerem a primeira etapa do concurso, porém a segunda será reservada para os que forem aprovados na primeira etapa.

50% de mulheres aprovadas

A segunda mudança é a criação de um critério de paridade de gêneros para garantir uma maior presença de mulheres no serviço público. A regra prevê que, entre os selecionados para fazer a segunda fase do exame, ao menos 50% precisarão ser mulheres.

O edital detalha que, em cada cargo ou especialidade, caso o número de candidatas classificadas na fase 2 seja menor que 50%, mulheres aprovadas na fase 1 serão incluídas até que esse percentual seja alcançado. A ideia pretende garantir que mais mulheres tenham oportunidade de avançar no concurso.

É importante destacar que a iniciativa não prejudicará os candidatos homens. O edital deixa claro que nenhum participante previamente classificado para a segunda fase será desclassificado por causa do equilíbrio de gênero.

Como regra geral, serão selecionados para a segunda fase os candidatos em nove vezes o número de vagas disponíveis em cada cargo. Para cumprir o critério de paridade de gênero, então, haverá situações em que o número de selecionados para a segunda fase poderá ser ainda maior.

Além disso, a regra de equiparação será cumprida desde que haja candidatas mulheres em número suficiente e que tenham cumprido a nota mínima para não ser desclassificada do concurso — ou seja, no mínimo 40% de acertos, o que significa 28 das 68 questões nos blocos de nível intermediário (8 e 9) ou 36 das 90 questões nos blocos de nível superior (1 a 7).

Mais locais de prova

O número total de cidades com locais de provas disponíveis aumentou para este ano quando comparado ao ano passado. Agora o concurso será realizado em 228 municípios espalhados pelos 27 estados do Brasil. A diferença total quando comparada a última edição é de oito cidades.

Mudanças na marcação

Alvo de polêmica na 1ª edição após candidatos terem problemas com o sistema de preenchimento no cartão-resposta do certame, o governo também informou que a segunda edição do concurso não terá mais as “bolinhas” no preenchimento de informações dos cartões de resposta. No novo sistema, os candidatos serão identificados por um código de barras.

Agora, cada caderno de questões virá com um código único, que identificará o candidato sem revelar seus dados pessoais aos corretores. "Não é o nome ou número de inscrição, mas a máquina consegue ler e garantir que aquela prova pertence àquela pessoa", detalhou Esther Dweck.