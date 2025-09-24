Heineken abre vagas que valem cerveja e salários de até R$ 22 mil

Heineken abre vagas de emprego - Foto: Divulgação/Heineken

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anunciou a abertura de mais de 30 vagas para compor sua equipe de Dados, Análises & Inovação. As posições vão de analistas a cargos de liderança e contemplam áreas como ciência de dados, engenharia, análise e product owner.

Salários e benefícios

Os salários variam entre R$ 7 mil e R$ 22 mil, dependendo da função e do nível de senioridade. Além da remuneração, as vagas oferecem um pacote de benefícios robusto, que inclui:

Participação nos lucros

Vale-alimentação e vale-refeição

Wellhub

Auxílio home office

Assistência médica, odontológica e psicológica

Desconto em produtos do portfólio Heineken

Licença-maternidade e paternidade estendidas

Acesso à Universidade Heineken

Seguro de vida

O processo seletivo também contempla vagas afirmativas, reforçando o compromisso da companhia com inclusão e diversidade.

Quais são as vagas?



Todas as oportunidades são 100% remotas. Confira algumas das posições abertas:

Product Owner

Product Coordinator

Product Specialist

Data Product Manager

Engenheiro de Dados (Pleno e Sênior)

Data Scientist (Pleno e Sênior)

Vagas afirmativas para PCD em Product Owner e Data Scientist

Transformação digital em foco

De acordo com a companhia, a expansão da equipe faz parte de uma estratégia mais ampla de transformação digital, colocando dados e tecnologia como pilares para inovação e crescimento sustentável.

“Para o Grupo HEINEKEN, dados não são apenas suporte, mas o motor que impulsiona inovação, eficiência e crescimento sustentável. Essa iniciativa vem para impulsionar nossa transformação digital e fortalecer uma cultura data-driven. Com essas contratações, entregaremos soluções mais rápidas, inteligentes e cada vez mais baseadas em evidências, colocando a companhia em um novo patamar de competitividade", afirmou Fábio Criniti, Diretor da área de Dados, Análises & Inovação.

O executivo também destacou que a digitalização busca melhorar o ambiente de trabalho, reduzindo tarefas repetitivas e abrindo espaço para atividades de maior impacto.

Os interessados podem se candidatar até novembro, diretamente pela plataforma Recruit CRM