ECONOMIA
Heineken abre vagas que valem cerveja e salários de até R$ 22 mil
Oportunidades são na área de inovação e tecnologia
Por Iarla Queiroz
O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anunciou a abertura de mais de 30 vagas para compor sua equipe de Dados, Análises & Inovação. As posições vão de analistas a cargos de liderança e contemplam áreas como ciência de dados, engenharia, análise e product owner.
Salários e benefícios
Os salários variam entre R$ 7 mil e R$ 22 mil, dependendo da função e do nível de senioridade. Além da remuneração, as vagas oferecem um pacote de benefícios robusto, que inclui:
- Participação nos lucros
- Vale-alimentação e vale-refeição
- Wellhub
- Auxílio home office
- Assistência médica, odontológica e psicológica
- Desconto em produtos do portfólio Heineken
- Licença-maternidade e paternidade estendidas
- Acesso à Universidade Heineken
- Seguro de vida
O processo seletivo também contempla vagas afirmativas, reforçando o compromisso da companhia com inclusão e diversidade.
Quais são as vagas?
Todas as oportunidades são 100% remotas. Confira algumas das posições abertas:
- Product Owner
- Product Coordinator
- Product Specialist
- Data Product Manager
- Engenheiro de Dados (Pleno e Sênior)
- Data Scientist (Pleno e Sênior)
- Vagas afirmativas para PCD em Product Owner e Data Scientist
Transformação digital em foco
De acordo com a companhia, a expansão da equipe faz parte de uma estratégia mais ampla de transformação digital, colocando dados e tecnologia como pilares para inovação e crescimento sustentável.
“Para o Grupo HEINEKEN, dados não são apenas suporte, mas o motor que impulsiona inovação, eficiência e crescimento sustentável. Essa iniciativa vem para impulsionar nossa transformação digital e fortalecer uma cultura data-driven. Com essas contratações, entregaremos soluções mais rápidas, inteligentes e cada vez mais baseadas em evidências, colocando a companhia em um novo patamar de competitividade", afirmou Fábio Criniti, Diretor da área de Dados, Análises & Inovação.
O executivo também destacou que a digitalização busca melhorar o ambiente de trabalho, reduzindo tarefas repetitivas e abrindo espaço para atividades de maior impacto.
Os interessados podem se candidatar até novembro, diretamente pela plataforma Recruit CRM
