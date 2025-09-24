Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Heineken abre vagas que valem cerveja e salários de até R$ 22 mil

Oportunidades são na área de inovação e tecnologia

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

24/09/2025 - 22:31 h
Heineken abre vagas de emprego
Heineken abre vagas de emprego -

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anunciou a abertura de mais de 30 vagas para compor sua equipe de Dados, Análises & Inovação. As posições vão de analistas a cargos de liderança e contemplam áreas como ciência de dados, engenharia, análise e product owner.

Salários e benefícios

Os salários variam entre R$ 7 mil e R$ 22 mil, dependendo da função e do nível de senioridade. Além da remuneração, as vagas oferecem um pacote de benefícios robusto, que inclui:

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Participação nos lucros
  • Vale-alimentação e vale-refeição
  • Wellhub
  • Auxílio home office
  • Assistência médica, odontológica e psicológica
  • Desconto em produtos do portfólio Heineken
  • Licença-maternidade e paternidade estendidas
  • Acesso à Universidade Heineken
  • Seguro de vida

O processo seletivo também contempla vagas afirmativas, reforçando o compromisso da companhia com inclusão e diversidade.

Leia Também:

Trabalho remoto sob vigilância: demissões no Itaú geram alerta jurídico
CCR Metrô Bahia lança vagas de emprego em Salvador
BYD eleva salário de operários em até 30% em fábrica na Bahia
Inauguração de novo gigante do atacarejo promete gerar 600 empregos

Quais são as vagas?

Todas as oportunidades são 100% remotas. Confira algumas das posições abertas:

  • Product Owner
  • Product Coordinator
  • Product Specialist
  • Data Product Manager
  • Engenheiro de Dados (Pleno e Sênior)
  • Data Scientist (Pleno e Sênior)
  • Vagas afirmativas para PCD em Product Owner e Data Scientist

Transformação digital em foco

De acordo com a companhia, a expansão da equipe faz parte de uma estratégia mais ampla de transformação digital, colocando dados e tecnologia como pilares para inovação e crescimento sustentável.

“Para o Grupo HEINEKEN, dados não são apenas suporte, mas o motor que impulsiona inovação, eficiência e crescimento sustentável. Essa iniciativa vem para impulsionar nossa transformação digital e fortalecer uma cultura data-driven. Com essas contratações, entregaremos soluções mais rápidas, inteligentes e cada vez mais baseadas em evidências, colocando a companhia em um novo patamar de competitividade", afirmou Fábio Criniti, Diretor da área de Dados, Análises & Inovação.

O executivo também destacou que a digitalização busca melhorar o ambiente de trabalho, reduzindo tarefas repetitivas e abrindo espaço para atividades de maior impacto.

Os interessados podem se candidatar até novembro, diretamente pela plataforma Recruit CRM

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Heineken home office vaga de emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Heineken abre vagas de emprego
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Heineken abre vagas de emprego
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Heineken abre vagas de emprego
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Heineken abre vagas de emprego
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x