Inauguração de novo gigante do atacarejo promete gerar 600 empregos

nova unidade da rede Assaí Atacadista será inaugurada em dezembro - Foto: Adobe Stock

Uma nova unidade da rede Assaí Atacadista deve ser inaugurada até dezembro de 2025 em Sumaré, no interior de São Paulo, trazendo boas perspectivas para o mercado de trabalho local.

A informação foi divulgada pelo prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) nas redes sociais na última segunda-feira (8/9).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que o empreendimento gere cerca de 600 empregos diretos e indiretos, beneficiando os moradores da cidade. A loja será construída na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no Jardim Primavera.

Estrutura completa e serviços

A unidade terá 9,8 mil m² de área construída, sendo 4,9 mil m² destinados ao espaço de vendas. Entre os setores estão padaria, açougue, empório de frios e uma variedade de produtos no formato atacarejo, que combina compras no varejo e no atacado.

Negociações e contratações



As tratativas começaram em março de 2025, quando representantes da rede apresentaram o projeto ao secretário do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) será responsável pela intermediação das contratações, com prioridade para os moradores da cidade.

Segundo Henrique do Paraíso, o investimento foi viabilizado após negociações entre a administração e a rede. O secretário Ed Carlo ressaltou que a instalação integra a política de atração de investimentos da gestão, com apoio do vice-prefeito André da Farmácia, que também participou do anúncio.