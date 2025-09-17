Menu
ECONOMIA

Inauguração de novo gigante do atacarejo promete gerar 600 empregos

Unidade moderna combina varejo e atacado e deve ser inaugurada até dezembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

17/09/2025 - 17:42 h
nova unidade da rede Assaí Atacadista será inaugurada em dezembro

Uma nova unidade da rede Assaí Atacadista deve ser inaugurada até dezembro de 2025 em Sumaré, no interior de São Paulo, trazendo boas perspectivas para o mercado de trabalho local.

A informação foi divulgada pelo prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) nas redes sociais na última segunda-feira (8/9).

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que o empreendimento gere cerca de 600 empregos diretos e indiretos, beneficiando os moradores da cidade. A loja será construída na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no Jardim Primavera.

Estrutura completa e serviços

A unidade terá 9,8 mil m² de área construída, sendo 4,9 mil m² destinados ao espaço de vendas. Entre os setores estão padaria, açougue, empório de frios e uma variedade de produtos no formato atacarejo, que combina compras no varejo e no atacado.

Negociações e contratações

As tratativas começaram em março de 2025, quando representantes da rede apresentaram o projeto ao secretário do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) será responsável pela intermediação das contratações, com prioridade para os moradores da cidade.

Segundo Henrique do Paraíso, o investimento foi viabilizado após negociações entre a administração e a rede. O secretário Ed Carlo ressaltou que a instalação integra a política de atração de investimentos da gestão, com apoio do vice-prefeito André da Farmácia, que também participou do anúncio.

x