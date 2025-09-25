BAHIA
Bahia deve gerar 6 mil novos empregos para construção de seis navios no Estaleiro Enseada
Fundo da Marinha Mercante vai destinar R$ 2,97 bilhões para o estado
Por Redação
O Estaleiro Enseada, em Maragogipe, na Bahia, irá gerar mais de 6 mil novos empregos com a construção de seis navios especializados. A novidade foi celebrada pelo secretário do Trabalho (Setre), Augusto Vasconcelos, após a aprovação de R$ 2,97 bilhões em recursos federais para o projeto. O investimento representa mais de 50% do total destinado a empreendimentos do setor no país, destacando a Bahia na retomada da indústria naval brasileira.
Do total aprovado de R$4 bilhões para 14 projetos em seis estados, a Bahia se destacou com a destinação de mais de 50% dos recursos. Os estados do Pará, Santa Catarina, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco também foram contemplados. As embarcações contribuirão para a renovação da frota afretado pela Petrobras.
Os recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) foram solicitados pela offshore Compagnie Maritime Monegasque (CMM), que escolheu o Estaleiro Enseada, na Bahia, por ser o único de 5ª geração do País, com tecnologia de ponta e capacidade para atender demandas domésticas e internacionais. Além disso, está localizado estrategicamente às margens do Rio Paraguaçu.
Os próximos passos para a viabilização do projeto são a assinatura do contrato de construção dos navios entre as partes e, posteriormente, a contratação do financiamento pela CMM e a respectiva liberação dos recursos pelo agente financeiro.
O secretário Augusto Vasconcelos disse que o projeto deve empregar a mão de obra da região de Maragogipe e municípios do entorno. Além disso, reflete a preocupação dos governos Federal e da Bahia com retomada da indústria naval e geração de emprego e renda para a população.
“O Fundo da Marinha Mercante aprovou um investimento de quase R$3 bilhões para que seis embarcações que vão tratar de eventuais vazamentos de petróleo possam ser construídas no Estaleiro Enseada, gerando mais de 6 mil empregos diretos nesse empreendimento, que é grandioso. É o resultado dos investimentos que o governo Lula tem feito na retomada da indústria naval, e o mais importante, com o conteúdo nacional, aproveitando a mão de obra local, fortalecendo as nossas tecnologias, gerando valor agregado e aumentando a nossa produção industrial. Mais um golaço e a gente segue trabalhando para gerar mais emprego, renda e oportunidades para a nossa população”, disse o secretário da Setre.
Parceria
A Setre possui parceria com o Estaleiro Enseada na intermediação de mão de obra para o equipamento. Até abril deste ano, aproximadamente 90% das vagas de emprego ofertadas para o estaleiro foram preenchidas por trabalhadores da região a partir da ação do SineBahia, instância vinculada à Setre, que oferece o serviço de intermediação de mão de obra.
A exclusividade de contratação de trabalhadores locais pelo SineBahia é fruto de Termo de Cooperação entre a Setre e o Consórcio Enseada-Tenenge, que prevê, ainda, qualificação para os contratados.
