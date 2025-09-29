Bolsonaro piora e é atendido às pressas após nova crise

Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi atendido às pressas pelo médico Cláudio Birolini nesta segunda-feira, 29, em sua casa, localizada em Brasília, a pedido da família após ele apresentar piora na saúde no início desta noite.

A informação foi confirmada pelo filho do ex-mandatário, vereador Carlos Bolsonaro (RJ), por meio das suas redes sociais. O edil afirmou que está avaliando a possibilidade de levar o pai para o hospital na capital federal.

“Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora”, disse o herdeiro.

Carlos ainda relatou que a mulher do ex-mandatário, Michelle, está cuidando do ex-presidente, e o deixou confortável até a chegada do profissional de saúde, e pediu orações ao político.

“A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!”, concluiu. A publicação também foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente.

A nova crise de Bolsonaro aconteceu horas após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à casa do ex-mandatário junto com os dois dos seus filhos: Flávio e Jair Renan.

Em entrevista à imprensa, o republicano lamentou o quadro de saúde do ex-presidente. Na ocasião, ele relatou o estado de Bolsonaro.

“É muito triste ver o presidente na situação em que ele está. A gente conversando, e ele soluçando o tempo todo. Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência de um atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele. Não ceifou pelas mãos de Deus”, disse o governador.