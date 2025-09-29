Menu
Ouvir

Chamada de amante, Michelle Bolsonaro vai para cima de Joice Hasselmann

Ex-primeira-dama toma atitude contra ex-deputada

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

29/09/2025 - 17:16 h
Michelle Bolsonaro processa Joice Hasselmann
Michelle Bolsonaro processa Joice Hasselmann

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) decidiu reagir às ofensas da ex-deputada federal Joice Hasselmann, após ter sido acusada de ser amante de Jair Bolsonaro (PL) antes do casamento, em entrevista recente.

Michelle entrou com um processo por difamação em conteúdo veiculado nas redes sociais. A ação corre no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Joice já foi notificada, sendo intimada pela Justiça no dia 19 de setembro.

A defesa da ex-primeira-dama ainda pediu a retirada imediata dos vídeos da internet, o que foi negado pela Justiça.

Joice Hasselmann faz acusações

A ex-deputada federal Joice Hasselmann, que rompeu com Jair Bolsonaro (PL) no primeiro ano de governo, afirmou, em entrevista recente para um podcast, que Michelle Bolsonaro (PL) foi amante do ex-presidente antes de se casar com ele.

Joice ainda acusou Michelle de criar uma personagem para esconder seu suposto passado controverso.

“A Michelle também é uma grande de uma farsa. Eu a conheço pessoalmente. Não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. A Michelle é um horror [...] Ela mesmo teve um caso com Bolsonaro enquanto ele esteve casado com outra. Então ela era amante do Bolsonaro. A 'crentinha' era amante do Bolsonaro”, disparou.

Ver todas

