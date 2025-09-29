POLÍTICA
Chamada de amante, Michelle Bolsonaro vai para cima de Joice Hasselmann
Ex-primeira-dama toma atitude contra ex-deputada
Por Cássio Moreira
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) decidiu reagir às ofensas da ex-deputada federal Joice Hasselmann, após ter sido acusada de ser amante de Jair Bolsonaro (PL) antes do casamento, em entrevista recente.
Leia Também:
Michelle entrou com um processo por difamação em conteúdo veiculado nas redes sociais. A ação corre no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Joice já foi notificada, sendo intimada pela Justiça no dia 19 de setembro.
A defesa da ex-primeira-dama ainda pediu a retirada imediata dos vídeos da internet, o que foi negado pela Justiça.
Joice Hasselmann faz acusações
A ex-deputada federal Joice Hasselmann, que rompeu com Jair Bolsonaro (PL) no primeiro ano de governo, afirmou, em entrevista recente para um podcast, que Michelle Bolsonaro (PL) foi amante do ex-presidente antes de se casar com ele.
Joice ainda acusou Michelle de criar uma personagem para esconder seu suposto passado controverso.
“A Michelle também é uma grande de uma farsa. Eu a conheço pessoalmente. Não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. A Michelle é um horror [...] Ela mesmo teve um caso com Bolsonaro enquanto ele esteve casado com outra. Então ela era amante do Bolsonaro. A 'crentinha' era amante do Bolsonaro”, disparou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes