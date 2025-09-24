Michelle Bolsonaro sinaliza candidatura em 2026 e cita chamado divino

Michelle Bolsonaro cita chamado divino - Foto: Divulgação | PR | Arquivo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se colocou à disposição para disputar as eleições de 2026, sem descartar uma candidatura ao Palácio do Planalto no lugar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível pela Justiça Eleitoral e condenado por liderar uma trama que tinha objetivo executar um golpe de Estado no Brasil.

Em entrevista ao Telegraph, famoso jornal britânico, Michelle adotou um tom 'divino', afirmando que pode ser candidata para "cumprir a vontade de Deus" e defender os valores conservadores. Além do Planalto, a ex-primeira-dama também é cotada para concorrer a uma das duas cadeiras em jogo para o Senado pelo Distrito Federal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a Justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer tudo o que Ele me pedir”, disparou Michelle.

Críticas a Lula

Michelle Bolsonaro aproveitou ainda para fazer ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a dirigente nacional do PL Mulher, o governo petista tem criado um clima de caos no país.

“O governo Lula parece ter a intenção de provocar o caos no Brasil e depois atribuir isso a Trump, para explorar um cenário caótico que, na realidade, foi criado por suas próprias políticas”, afirmou.