Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"APAGUE A LUZ"

ACM Neto quer ser “dono da Bahia” e isola aliados, diz Éden Valadares

Secretário de Comunicação do PT reagiu às especulações de que o ex-prefeito poderia não disputar eleição de 2026

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/09/2025 - 15:03 h | Atualizada em 19/09/2025 - 15:38
Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares
Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares -

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, reagiu às especulações de que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), poderia desistir da disputa ao governo da Bahia, em 2026.

Para o dirigente, a dificuldade da montagem de uma chapa para ACM Neto tentar ser o principal candidato da oposição a Jerônimo Rodrigues (PT), no pleito do próximo ano, mostra que a postura pouco conciliadora do ex-prefeito é que prejudica o sonho dele de querer "ser o dono da Bahia".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Não é segredo que ACM, o Neto, tem fama de individualista e de não saber a diferença entre liderança e chefia no trato com aliados. Com perfil conhecido como autoritário e tão criticada vaidade, Neto não deixa espaço para outras lideranças do grupo contribuírem para a montagem da estratégia eleitoral", afirmou Valadares.

"Só ele decide, o que, diga-se, já demonstrou ser um fracasso nas eleições em que foi derrotado por Jerônimo Rodrigues quando já tinha certeza de que já estava sentado na cadeira de governador", completou o dirigente.

Leia Também:

Caetano, Gil e Chico Buarque se unem em ato contra a PEC da Blindagem
PEC da Blindagem: Jaques Wagner chama texto de 'vale-crime'
Regulamentação da reforma tributária pode ser votada na próxima semana

Ainda conforme o petista, os próprios membros da oposição não devem estar muito satisfeitos com a postura de ACM Neto, que estaria evitando firmar compromissos faltando pouco mais de um ano para a eleição ao governo do Estado. Éden aproveitou para cutucar o atual prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil).

"Imagino o clima que está para montar as chapas proporcionais no grupo. Até Bruno Reis, seu fiel escudeiro e assessor, não tem vez. Os dois divergem sobre a composição dos partidos que darão sustentação a uma campanha que deveria ser coletiva, mas o bloco do eu sozinho continua imperando do lado de lá", debochou.

Para Valadares, ACM Neto não aprendeu nada com os erros cometidos nos últimos anos. Neto não aprendeu com os próprios e muitos erros desde que desistiu de enfrentar Rui Costa, em 2018, e perder para Jerônimo [Rodrigues], em 2022. Nesse caso, só nos resta recorrer a um ditado muito usado na Bahia: O último a sair, por favor, apague a luz", concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ACM Neto Éden Valadares eleições 2026 Jerônimo Rodrigues PT Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x