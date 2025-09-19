ACM Neto quer ser “dono da Bahia” e isola aliados, diz Éden Valadares

Secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares - Foto: Divulgação | PT

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, reagiu às especulações de que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), poderia desistir da disputa ao governo da Bahia, em 2026.

Para o dirigente, a dificuldade da montagem de uma chapa para ACM Neto tentar ser o principal candidato da oposição a Jerônimo Rodrigues (PT), no pleito do próximo ano, mostra que a postura pouco conciliadora do ex-prefeito é que prejudica o sonho dele de querer "ser o dono da Bahia".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Não é segredo que ACM, o Neto, tem fama de individualista e de não saber a diferença entre liderança e chefia no trato com aliados. Com perfil conhecido como autoritário e tão criticada vaidade, Neto não deixa espaço para outras lideranças do grupo contribuírem para a montagem da estratégia eleitoral", afirmou Valadares.

"Só ele decide, o que, diga-se, já demonstrou ser um fracasso nas eleições em que foi derrotado por Jerônimo Rodrigues quando já tinha certeza de que já estava sentado na cadeira de governador", completou o dirigente.

Ainda conforme o petista, os próprios membros da oposição não devem estar muito satisfeitos com a postura de ACM Neto, que estaria evitando firmar compromissos faltando pouco mais de um ano para a eleição ao governo do Estado. Éden aproveitou para cutucar o atual prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil).

"Imagino o clima que está para montar as chapas proporcionais no grupo. Até Bruno Reis, seu fiel escudeiro e assessor, não tem vez. Os dois divergem sobre a composição dos partidos que darão sustentação a uma campanha que deveria ser coletiva, mas o bloco do eu sozinho continua imperando do lado de lá", debochou.

Para Valadares, ACM Neto não aprendeu nada com os erros cometidos nos últimos anos. Neto não aprendeu com os próprios e muitos erros desde que desistiu de enfrentar Rui Costa, em 2018, e perder para Jerônimo [Rodrigues], em 2022. Nesse caso, só nos resta recorrer a um ditado muito usado na Bahia: O último a sair, por favor, apague a luz", concluiu.