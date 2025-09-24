POLÍTICA
Lula recebe elogio de Macron: “Você é um guerreiro”
Em Nova York, presidente da França encontrou Lula após discurso na 80ª Assembleia Geral da ONU e fez elogios ao petista
Por Flávia Requião
Após seu discurso na abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, que fez elogios ao petista.
Em uma publicação feita na redes sociais de Lula e Macron, na manhã desta quarta, 24, os lideres aparecem conversando. Macron deseja boa sorte a Lula antes e afirma: “Você é um guerreiro”. Os dois aparecem ainda apertando as mãos e de braços dados.
Ontem, Lula, que abriu os discursos da Assembleia da ONU, também recebeu elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles se encontram no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Segundo o norte-americano, que falou após Lula, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.
“Ele me parece um homem muito bom. Eu gostei dele e só faço negócios com pessoas que eu gosto”, disse.
O breve encontro acontece no pior momento da relação entre os dois países. Desde junho, os EUA anunciaram uma série de sanções a autoridades brasileiras e aplicaram uma taxa de 50% a importações do país.
