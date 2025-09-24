Ponte Salvador-Itaparica: Bahia investirá R$ 5,2 milhões em nova secretaria

Projeção da Ponte Salvador-Itaparica. - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o projeto de lei para a criação da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, a Seponte.

De acordo com a justificativa apresentada pelo governador na proposta que será analisada pelos deputados estaduais, a nova pasta terá como objetivo acompanhar a execução da obra.

“Entende-se que a criação desta nova estrutura transitória é essencial para o adequado acompanhamento deste importante e estratégico projeto para o Estado da Bahia, refletindo o firme compromisso do Governo com o fortalecimento da infraestrutura e a promoção do desenvolvimento regional”, argumentou o chefe do Executivo.

A nova estrutura produzirá um acréscimo na despesa de pessoal milionária para os próximos dois anos.

A partir de outubro de 2025, o valor estimado é de R$1,4 milhões, para o exercício de 2026, R$5,1 milhões, e para 2027, o importe de R$5,2 milhões, totalizando mais de R$11 milhões.

O governador solicitou a tramitação do projeto em regime de urgência, modelo que dispensa formalidades e acelera a apreciação da proposta no plenário da Casa.

Cargos

O projeto de lei encaminhado à Alba prevê a criação de cargos de comissão para atender a à organização administrativa da Seponte. São eles:

2 cargos de Superintendente, símbolo DAS-2A;

5 cargos de Diretor, símbolo DAS-2B;

3 cargos de Assessor Especial, símbolo DAS-2C;

9 cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C;

1 cargo de Coordenador de Controle Interno I, símbolo DAS-2C;

2 cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

5 cargos de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4

1 cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2A;

3 cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

1 cargo de Assistente II, símbolo DAS-3,

1 cargo de Secretário de Gabinete, símbolo DAS-3.

Ainda conforme o texto, as competências da Assessoria de Planejamento e Gestão e da Diretoria Geral, ambas da estrutura da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), serão exercidas também no âmbito da Seponte.

Início das obras

A Ponte Salvador–Itaparica começará a ser construída no início de junho de 2026. Com 12,4 km de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a estrutura será a maior da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

O projeto também conta com uma nova rodovia em Vera Cruz e a duplicação de trechos da BA-001. O prazo final de entrega é junho de 2031.

A iniciativa conta com investimento de R$ 10,6 bilhões, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) e é construída pelo consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), duas das maiores empresas do setor de infraestrutura.