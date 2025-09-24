Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro pede fim de prisão domiciliar ao STF

Advogados afirmam que ex-presidente não foi incluído em denúncia da PGR e solicitam revisão das medidas impostas

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 8:07 h
Bolsonaro
Bolsonaro -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta terça-feira, 23, um pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) para revisar as medidas cautelares impostas, incluindo a prisão domiciliar.

Conforme justificativa dos advogados de Bolsonaro, a revisão das medidas cautelares se deve ao fato de a PGR (Procuradoria-Geral da República) não ter incluído o ex-presidente na denúncia apresentada ao STF na segunda, 22, por coação relacionada à sua atuação nos Estados Unidos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alckmin deve participar de conversa telefônica entre Lula e Trump
PEC da Blindagem: CCJ do Senado vota texto nesta quarta-feira
Novos membros do Conselho Estadual da Juventude tomam posse com pacote de ações

A PGR denunciou, porém, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo.

No pedido ao STF, a defesa também incluiu outras restrições impostas pela Corte contra Bolsonaro em razão dessa investigação, como: a utilização de tornozeleira eletrônica; proibição de falar com autoridades ou embaixadores estrangeiros e de se aproximar de embaixadas e consulados.

Bolsonaro atualmente cumpre prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por ordem de Moraes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

coação Jair Bolsonaro PGR Prisão domiciliar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Bolsonaro
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Bolsonaro
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Bolsonaro
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x