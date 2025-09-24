Defesa de Bolsonaro pede fim de prisão domiciliar ao STF

Bolsonaro - Foto: Sérgio Lima/AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta terça-feira, 23, um pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) para revisar as medidas cautelares impostas, incluindo a prisão domiciliar.

Conforme justificativa dos advogados de Bolsonaro, a revisão das medidas cautelares se deve ao fato de a PGR (Procuradoria-Geral da República) não ter incluído o ex-presidente na denúncia apresentada ao STF na segunda, 22, por coação relacionada à sua atuação nos Estados Unidos.

A PGR denunciou, porém, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo.

No pedido ao STF, a defesa também incluiu outras restrições impostas pela Corte contra Bolsonaro em razão dessa investigação, como: a utilização de tornozeleira eletrônica; proibição de falar com autoridades ou embaixadores estrangeiros e de se aproximar de embaixadas e consulados.



Bolsonaro atualmente cumpre prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por ordem de Moraes.