Aeroporto do Rio de Janeiro é fechado após vazamento de óleo na pista
Situação provocou atrasos em pousos e decolagens
Por Redação
O Aeroporto Santos Dumont, localizado no Centro do Rio de Janeiro, foi temporariamente fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira, 30, devido a um vazamento de óleo na pista
Segundo informações, o incidente ocorreu durante a noite, quando um veículo de inspeção derramou óleo na pista, o que provocou atrasos nos voos nas primeiras horas do dia.
O vazamento foi registrado próximo à cabeceira da pista, área essencial tanto para o momento do pouso, quando as aeronaves tocam o solo, quanto para a decolagem, durante a fase final de aceleração.
Por volta das 7h50, equipes de manutenção ainda realizavam a limpeza do local para liberar as operações aéreas.
Entre as partidas afetadas estavam:
07h05 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3905) – estimado para 07h57
07h15 – São Paulo/Congonhas (Azul AD4664) – sem previsão confirmada
07h35 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3907) – estimado para 08h04
07h45 – Campinas/Viracopos (Azul AD2747) – estimado para 07h49
07h45 – Belo Horizonte/Confins (Azul AD4051) – estimado, horário não informado
07h55 – São Paulo/Guarulhos (Azul AD4645) – estimado, horário não informado
07h55 – São Paulo/Congonhas (Gol G31041) – estimado para 07h55
08h00 – São Paulo/Congonhas (Azul AD2777) – estimado
08h00 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3537) – estimado para 08h11
