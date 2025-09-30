Aeroporto do Rio de Janeiro é fechado após vazamento de óleo na pista

Óleo na pista do Santos Dumont - Foto: Reprodução TV Globo

O Aeroporto Santos Dumont, localizado no Centro do Rio de Janeiro, foi temporariamente fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira, 30, devido a um vazamento de óleo na pista

Segundo informações, o incidente ocorreu durante a noite, quando um veículo de inspeção derramou óleo na pista, o que provocou atrasos nos voos nas primeiras horas do dia.

O vazamento foi registrado próximo à cabeceira da pista, área essencial tanto para o momento do pouso, quando as aeronaves tocam o solo, quanto para a decolagem, durante a fase final de aceleração.

Por volta das 7h50, equipes de manutenção ainda realizavam a limpeza do local para liberar as operações aéreas.

Entre as partidas afetadas estavam:

07h05 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3905) – estimado para 07h57

07h15 – São Paulo/Congonhas (Azul AD4664) – sem previsão confirmada

07h35 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3907) – estimado para 08h04

07h45 – Campinas/Viracopos (Azul AD2747) – estimado para 07h49

07h45 – Belo Horizonte/Confins (Azul AD4051) – estimado, horário não informado

07h55 – São Paulo/Guarulhos (Azul AD4645) – estimado, horário não informado

07h55 – São Paulo/Congonhas (Gol G31041) – estimado para 07h55

08h00 – São Paulo/Congonhas (Azul AD2777) – estimado

08h00 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3537) – estimado para 08h11