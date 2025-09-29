Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Fux decide sobre regra que impacta bancadas na Câmara

Mudança teria que ser aplicada, inicialmente, em 2026

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

29/09/2025 - 19:57 h
Ministro do STF, Luiz Fux
Ministro do STF, Luiz Fux -

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta segunda-feira, 29, que a readequação das bancadas da Câmara dos Deputados só passe a valer a partir das eleições de 2030.

A decisão atendeu a um pedido do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP). Ele afirmou que o veto do presidente Lula (PT) sobre o aumento do número de deputados federais — de 513 para 531 — ainda não foi apreciado pelos membros da duas Casas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cenário impede a aplicação das regras para o pleito do próximo ano, ainda que o STF tenha dado o prazo, até este ano, para a definição.

Leia Também:

Fachin manda recado aos Poderes e pede confiança para Justiça funcionar
Lula diz que vai levar Janja para ver Trump; primeira-dama reage
Alcolumbre faz pedido ao STF após Lula vetar aumento de deputados

Na decisão, Fux observou que o processo legislativo sobre o tema não se encerrou no Congresso Nacional e que, a pouco mais de um ano das eleições gerais, é preciso ter "clareza quanto ao número de assentos destinados a cada Estado", para que não haja insegurança jurídica.

"Fica mantido, para as eleições de 2026, o mesmo número de vagas da Câmara dos Deputados para os Estados e o Distrito Federal das eleições de 2022, sem redefinição do número de vagas por unidades da federação, mantendo-se a atual proporcionalidade da representação".

Relembre o caso

Em agosto de 2023, o STF considerou que a atual distribuição de cadeiras na Câmara estava defasada em relação à população de cada unidade federativa — e determinou que o Censo de 2022 balizasse esse cálculo para as eleições do próximo ano.

Se o Congresso levasse em conta o número atual de 513 deputados, sete Estados perderiam cadeiras — entre eles a Bahia — e outros sete ganhariam, segundo projeções do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), propôs então aumentar o número de cadeiras para 531. Câmara e Senado aprovaram a medida, mas Lula vetou, pressionado pela impopularidade do tema junto à opinião pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camara dos deputados Davi Alcolumbre luiz fux STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, Luiz Fux
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ministro do STF, Luiz Fux
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ministro do STF, Luiz Fux
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ministro do STF, Luiz Fux
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x