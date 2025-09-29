Menu
BRASIL
IPOUPAVA?

Placa de sinalização com escrita errada vira motivo de piadas

Nome de bairro foi trocado por outro; população tem usado as redes sociais para criticar

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 19:55 h
Erro virou motivo de piada na região
Erro virou motivo de piada na região

Quem erra o caminho, volta. Mas e quando é a placa que erra? Uma falha curiosa na sinalização próxima à Estrada Otto Mohr, em Blumenau, Santa Catarina, trocou o nome do tradicional bairro Itoupava pelo inusitado "Ipoupava". O deslize não só virou piada nas redes sociais, como também reacendeu o debate sobre a atenção com a sinalização viária, especialmente em um bairro símbolo da cultura alemã e rota certa de turistas.

A placa, de cor verde e voltada à orientação viária, se destaca logo na entrada da via. Isso porque a Vila Itoupava é uma das regiões mais emblemáticas de Blumenau, marcada pela forte herança da colonização alemã e conhecida por seus eventos típicos, atrações turísticas e indústrias do setor têxtil.

Diante do erro e das críticas, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), responsável pela manutenção da rodovia, informou que já identificou o problema e autorizou a confecção de uma nova sinalização, que substituirá a atual assim que estiver pronta.

Leia Também:

Tarcísio critica PL da Dosimetria e expõe situação de Bolsonaro
Oruam deixa prisão com festa dos fãs após 69 dias detido
Fachin manda recado aos Poderes e pede confiança para Justiça funcionar

Enquanto a troca não acontece, moradores e visitantes seguem publicando nas redes sociais, ora com humor, ora com críticas sobre a atenção dedicada à sinalização pública, considerada essencial para orientar adequadamente motoristas e turistas.

Ver todas

