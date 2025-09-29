Placa de sinalização com escrita errada vira motivo de piadas

Erro virou motivo de piada na região - Foto: Reprodução

Quem erra o caminho, volta. Mas e quando é a placa que erra? Uma falha curiosa na sinalização próxima à Estrada Otto Mohr, em Blumenau, Santa Catarina, trocou o nome do tradicional bairro Itoupava pelo inusitado "Ipoupava". O deslize não só virou piada nas redes sociais, como também reacendeu o debate sobre a atenção com a sinalização viária, especialmente em um bairro símbolo da cultura alemã e rota certa de turistas.

A placa, de cor verde e voltada à orientação viária, se destaca logo na entrada da via. Isso porque a Vila Itoupava é uma das regiões mais emblemáticas de Blumenau, marcada pela forte herança da colonização alemã e conhecida por seus eventos típicos, atrações turísticas e indústrias do setor têxtil.

Diante do erro e das críticas, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), responsável pela manutenção da rodovia, informou que já identificou o problema e autorizou a confecção de uma nova sinalização, que substituirá a atual assim que estiver pronta.

Enquanto a troca não acontece, moradores e visitantes seguem publicando nas redes sociais, ora com humor, ora com críticas sobre a atenção dedicada à sinalização pública, considerada essencial para orientar adequadamente motoristas e turistas.