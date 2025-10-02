Menu
BAHIA

Metanol na bebida: Sesab responde se há casos de intoxicação na Bahia

Ao menos seis pessoas morreram após ingerirem substância em bebida alcóolica no Brasil

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

02/10/2025 - 8:49 h | Atualizada em 02/10/2025 - 10:32
Duas pessoas morreram em Pernambuco
Duas pessoas morreram em Pernambuco -

Após o registro de seis mortes por ingestão de metanol inserido em bebidas como gin em todo o Brasil, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu uma nota sobre o assunto e ressaltou que não há casos de intoxicação registrados no no estado.

"Como medida preventiva, já foi emitida orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas à Sesab, de forma a permitir rápida análise e adoção das medidas necessárias, diz o órgão em nota.

No estado de Pernambuco foram registrados três casos. Dois morreram e o outro perdeu a visão. Os pacientes são das cidades de Lajedo e João Alfredo.

Já em São Paulo foi contabilizada a terceira morte na segunda-feira, 29. Em São Bernardo, um homem de 45 anos morreu no sábado (27) após ter sido atendido em hospital particular. Outro homem morreu em 24 de setembro, após atendimento no hospital de urgência da cidade.

A prefeitura de São Paulo informou que este ano foram registrados 14 casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebida adulterada. O óbito registrado na cidade foi de um homem de 54 anos, da região da Mooca, morto no dia 15 deste mês.

Leia Também:

Sobe para seis o número de mortos por intoxicação com metanol
Bebidas com metanol: Ministro da Saúde alerta que casos devem aumentar
Bebidas com metanol podem ter chegado a outros estados, aponta investigação
Bebidas com metanol: PF vai investigar ligação com o crime organizado

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Confira a nota da Sesab na íntegra

"A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que, até o momento, não há registros de casos de intoxicação por metanol no estado.

Como medida preventiva, já foi emitida orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas à Sesab, de forma a permitir rápida análise e adoção das medidas necessárias.

A Sesab reforça que mantém diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde foram notificados casos suspeitos e confirmados.

O Governo da Bahia segue vigilante e preparado para adotar todas as providências que se fizerem necessárias, garantindo transparência das informações e a proteção da saúde da população baiana."

