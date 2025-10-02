Menu
GRAVE

Cantor famoso é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Artista está internado desde a manhã desta quinta-feira, 2

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/10/2025 - 12:29 h
Cantor famoso está internado -

O cantor Gustavo da Hungria, conhecido como Hungria Hip Hop, precisou ser internado às pressas na manhã desta quinta-feira, 2, no Hospital DF Star. Segundo a equipe do artista, a principal suspeita é de intoxicação por metanol.

O boletim médico emitido pela própria unidade de saúde particular aponta que o rapper apresenta um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, diz o documento.

Rapper Hungria
Rapper Hungria | Foto: Pixabay

Vale pontuar que, até o momento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) não confirmou nenhum caso de intoxicação por metanol na capital do país.

Em nota, a equipe de Hungria disse que a condição dele ocorre após ingestão de bebida adulterada, “em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”, pontua a nota.

O cantor faria um show nesta sexta-feira, 3, em Ribeirão das Neves-MG.

x