PT aposta em Neguinho da Beija-Flor para o Senado em 2026

Neguinho da Beija-Flor pode ser candidato ao Senado - Foto: Divulgação

O sambista Neguinho da Beija-Flor, um dos grandes puxadores de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, é a aposta do PT para a disputa pelo Senado no Rio de Janeiro nas eleições de 2026, quando duas cadeiras estarão em jogo.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, a articulação para a candidatura de Neguinho passa pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, prefeito de Maricá, entusiasta da ideia. Ainda de acordo com a publicação, o partido já trabalha com a possibilidade de encomendar pesquisas de intenção de voto.

A proposta é colocar Neguinho para bater de frente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição em 2026. Ainda não sabe, até o momento, se a deputada federal Benedita da Silva, também do PT, ainda será candidata ao Senado na chapa.

Neguinho Beija-Flor é próximo ao presidente Luiz Inácio Lula (PT), que foi padrinho do seu casamento, em 2009. Nos últimos anos, os dois chegaram a se afastar, mas a amizade foi novamente estabelecida em 2022, quando o petista foi candidato ao terceiro mandato presidencial.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é um dos estados-chave para o bolsonarismo, por ser reduto eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Flávio, senador eleito em 2018 e candidato à reeleição.

Além de Flávio, o PL também estuda a candidatura do governador do estado, Cláudio Castro, para uma das cadeiras em jogo no próximo ano.