A tocante homenagem de Zeca Pagodinho a Arlindo Cruz
Sambista se manifestou emocionado sobre morte do amigo
Por Bianca Carneiro
Nesta sexta-feira, 8, o samba perdeu um de seus maiores ícones. Arlindo Cruz, cantor, compositor e multi-instrumentista, faleceu aos 66 anos no Rio de Janeiro. Internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste, Arlindo lutava desde 2017 contra as graves sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico.
Entre seus amigos mais próximos e parceiros musicais, o sambista Zeca Pagodinho se manifestou emocionado:
"Morre hoje meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus receba de braços abertos, sofreu muito e agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus!".
Zeca e Arlindo dividiram uma amizade que ultrapassava a música. Juntos, frequentavam rodas de samba e festas, e, nos anos 80, Zeca costumava buscar Arlindo no trabalho para irem juntos ao Cacique de Ramos, ponto fundamental para o samba carioca. Entre suas composições conjuntas estão sucessos como 'Camarão que Dorme a Onda Leva', gravada por Beth Carvalho, 'Dor de Amor', e outras parcerias com nomes importantes do gênero.
Outras homenagens
Além de Zeca, outros famosos homenagearam Arlindo. Entre os nomes ilustres estão Regina Casé, Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor e Mumuzinho. Confira:
