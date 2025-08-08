Menu
PARCERIA

A tocante homenagem de Zeca Pagodinho a Arlindo Cruz

Sambista se manifestou emocionado sobre morte do amigo

Por Bianca Carneiro

08/08/2025 - 17:27 h | Atualizada em 08/08/2025 - 17:41
Arlindo lutava desde 2017 contra as graves sequelas de um AVC
Nesta sexta-feira, 8, o samba perdeu um de seus maiores ícones. Arlindo Cruz, cantor, compositor e multi-instrumentista, faleceu aos 66 anos no Rio de Janeiro. Internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste, Arlindo lutava desde 2017 contra as graves sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Entre seus amigos mais próximos e parceiros musicais, o sambista Zeca Pagodinho se manifestou emocionado:

"Morre hoje meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus receba de braços abertos, sofreu muito e agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus!".

Zeca e Arlindo dividiram uma amizade que ultrapassava a música. Juntos, frequentavam rodas de samba e festas, e, nos anos 80, Zeca costumava buscar Arlindo no trabalho para irem juntos ao Cacique de Ramos, ponto fundamental para o samba carioca. Entre suas composições conjuntas estão sucessos como 'Camarão que Dorme a Onda Leva', gravada por Beth Carvalho, 'Dor de Amor', e outras parcerias com nomes importantes do gênero.

Outras homenagens

Além de Zeca, outros famosos homenagearam Arlindo. Entre os nomes ilustres estão Regina Casé, Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor e Mumuzinho. Confira:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Império Serrano (@imperioserrano)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mumuzinho (@mumuzinho)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Neguinho da Beija-Flor (@neguinhodabeijafloroficial)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Netinho De Paula (@netinhodepaula)

