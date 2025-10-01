Binho Galinha está foragido, confirma Polícia Federal

Deputado Binho Galinha é considerado foragido - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) é considerado foragido da Justiça. A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Federal, Geraldo Almeida, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 1º.

Ao todo, nove mandados foram cumpridos na cidade de Feira de Santana, segundo o delegado. Desses, quatro eram policiais militares que atuavam como 'braço armado' da organização criminosa.

Há um investigado que não foi encontrado em sua residência, e por esse motivo esse investigado está foragido Delegado Geraldo Almeida

"Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 9 milhões a suspensão das atividades econômicas de uma Pessoa Jurídica", explicou o delegado.

Binho Galinha

O deputado estadual Binho Galinha se tornou alvo da operação Estado Anômico, nesta quarta-feira, 1, um desdobramento da El Patron. Outras nove pessoas foram presas na ação, incluindo a esposa e o filho do parlamentar.

Mais cedo, em conversa com o Portal A TARDE, o deputado Marcinho Oliveira, presidente estadual do PRD, pontuou que o partido espera uma posição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para decidir o futuro do parlamentar.

Relembre o caso

Em dezembro de 2023, o deputado estadual Binho Galinha foi um dos alvos da então recém-deflagrada operação "El Patrón". O parlamentar é suspeito de liderar uma organização criminosa, especializada na lavagem de dinheiro por jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, desmanche de veículos, entre outras infrações penais, atuante em Feira de Santana e cidades vizinhas.

A investigação começou após recebimento de ofício encaminhado pelo MP-BA, relatando graves ilícitos penais que estariam sendo perpetrados na região. Com o aprofundamento das diligências, colheram-se elementos probatórios que revelaram a participação dos indiciados num grupo miliciano e evidenciaram parte de sua estrutura, inclusive o seu poderio econômico.

A primeira fase da operação resultou em seis prisões. Entre os capturados estão três policiais militares:

Jackson Júnior;

Roque Carvalho;

Josenilson Conceição.

Além deles, João Guilherme, Mayana Silva, filho e esposa do parlamentar, Jorge Piano também tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos durante a ação. O herdeiro e a mulher são apontados como membros da organização.