Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Binho Galinha está foragido, confirma Polícia Federal

Deputado foi um dos alvos da operação Estado Anômico

Bernardo Rego e Cássio Moreira

Por Bernardo Rego e Cássio Moreira

01/10/2025 - 11:42 h | Atualizada em 01/10/2025 - 12:31
Deputado Binho Galinha é considerado foragido
Deputado Binho Galinha é considerado foragido -

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) é considerado foragido da Justiça. A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Federal, Geraldo Almeida, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 1º.

Ao todo, nove mandados foram cumpridos na cidade de Feira de Santana, segundo o delegado. Desses, quatro eram policiais militares que atuavam como 'braço armado' da organização criminosa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Há um investigado que não foi encontrado em sua residência, e por esse motivo esse investigado está foragido
Delegado Geraldo Almeida

"Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 9 milhões a suspensão das atividades econômicas de uma Pessoa Jurídica", explicou o delegado.

Binho Galinha

O deputado estadual Binho Galinha se tornou alvo da operação Estado Anômico, nesta quarta-feira, 1, um desdobramento da El Patron. Outras nove pessoas foram presas na ação, incluindo a esposa e o filho do parlamentar.

Mais cedo, em conversa com o Portal A TARDE, o deputado Marcinho Oliveira, presidente estadual do PRD, pontuou que o partido espera uma posição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para decidir o futuro do parlamentar.

Relembre o caso

Em dezembro de 2023, o deputado estadual Binho Galinha foi um dos alvos da então recém-deflagrada operação "El Patrón". O parlamentar é suspeito de liderar uma organização criminosa, especializada na lavagem de dinheiro por jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, desmanche de veículos, entre outras infrações penais, atuante em Feira de Santana e cidades vizinhas.

A investigação começou após recebimento de ofício encaminhado pelo MP-BA, relatando graves ilícitos penais que estariam sendo perpetrados na região. Com o aprofundamento das diligências, colheram-se elementos probatórios que revelaram a participação dos indiciados num grupo miliciano e evidenciaram parte de sua estrutura, inclusive o seu poderio econômico.

A primeira fase da operação resultou em seis prisões. Entre os capturados estão três policiais militares:

  • Jackson Júnior;
  • Roque Carvalho;
  • Josenilson Conceição.

Além deles, João Guilherme, Mayana Silva, filho e esposa do parlamentar, Jorge Piano também tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos durante a ação. O herdeiro e a mulher são apontados como membros da organização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Binho Galinha Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado Binho Galinha é considerado foragido
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Deputado Binho Galinha é considerado foragido
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Deputado Binho Galinha é considerado foragido
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Deputado Binho Galinha é considerado foragido
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x