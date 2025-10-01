Menu
POLÍTICA
PROCURADO

Audiência de Binho Galinha paralisa na Justiça; PF aumenta ofensiva

Deputado estadual é alvo de nova operação contra lavagem de dinheiro

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/10/2025 - 11:07 h | Atualizada em 02/10/2025 - 12:58
Deputado estadual Binho Galinha (PRD) na ALBA
Deputado estadual Binho Galinha (PRD) na ALBA -

Alvo de nova operação da Polícia Federal (PF), o deputado estadual Binho Galinha (PRD) esteve frente a frente com a Justiça baiana na quarta-feira, 23 de setembro, no entanto, o caso paralisou temporariamente no Judiciário de Feira de Santana.

Isso porque a audiência de instrução e julgamento da Operação El Patrón, primeira deflagrada pela PF contra o parlamentar em dezembro de 2023, foi adiada para o dia 28 de novembro. A sessão foi realizada no Fórum Desembargador Filinto Bastos.

A mudança atende ao pedido dos advogados do parlamentar após a ausência de um das testemunhas de defesa, permitindo assim o reagendamento do depoimento.

Inicialmente, estava prevista para que a audiência fosse realizada nos dias 23 a 25 do mês passado, com oitivas de delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil, arrolados pela acusação.

Entenda o que é uma Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ)

Esta audiência é crucial para o processo judicial. Na ocasião, todas as testemunhas de defesa e de acusação serão ouvidas pela Justiça para que os fatos sejam esclarecidos. Os réus também terão voz na sessão.

O caso de Binho Galinha (PRD) está sendo julgado pela Vara Criminal de Feira de Santana, onde a operação foi deflagrada.

Três juízes abandonaram o caso alegando "foro íntimo"

Três juízes escolhidos para analisar o caso do parlamentar desistiram do processo ao longo da tramitação, sob alegação de "foro íntimo", forçando para a paralisação do assunto.

Os juízes que deixaram o caso foram:

  • Ivonete de Sousa Araújo;
  • Wagner Ribeiro Rodrigues, titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana;
  • Elke Figueiredo Schuster Gordilho, foi transferida de comarca da Princesa do Sertão para Salvador

Binho Galinha volta a ser alvo de operação da Polícia Federal

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) voltou a ser alvo da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Na manhã desta quarta-feira, 1º, os órgãos deflagraram a operação "Estado Anômico".

O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada nos seguintes crimes em Feira de Santana, centro-norte baiano:

  • lavagem de dinheiro do jogo do bicho;
  • agiotagem;
  • extorsão.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. A mulher e o filho do deputado estadual foram presos novamente nesta manhã, o parlamentar, contudo, fugiu.

Tags:

Bahia Binho Galinha justiça

