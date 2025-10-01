FORA DA POLÍTICA?
Partido espera decisão da Alba para expulsar Binho Galinha
Deputado é alvo de operação da Polícia
Por Cássio Moreira
O Partido Renovação Democrática (PRD) aguarda a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para decidir se vai expulsar o deputado estadual Binho Galinha, alvo da operação Estado Anômico, nesta quarta-feira, 1º. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente da legenda no estado, o também deputado estadual Marcinho Oliveira.
Marcinho afirmou que a orientação partiu da direção nacional do PRD, que já está ciente do caso. Segundo o parlamentar, a legenda analisa a situação de Binho com cautela, uma vez que ele foi eleito em 2022 pelo Patriota, incorporado ao atual partido.
Caso o parlamentar tenha seu mandato suspenso na Casa, o PRD vai decidir por sua suspensão da sigla até que o processo seja encerrado. O mesmo vai valer em um eventual afastamento. Binho, que também era alvo de um mandado de prisão, não foi encontrado até o momento, e é considerado foragido da Polícia Federal.
A orientação da nacional é esperar agora qual vai ser o posicionamento da Alba
"Neste momento eu estava falando com a direção do partido nacional. Quando cheguei no partido eu já encontrei o deputado [Binho]. Está sendo decidido. A orientação da nacional é esperar agora qual vai ser o posicionamento da Assembleia perante ao caso. Se a Alba se posicionar como se fosse para um afastamento do deputado, o deputado vai ser suspenso do partido até o julgamento final, para que se leve a uma expulsão", pontuou Marcinho.
Marcinho será expulso?
Caso condenado, Binho Galinha deve ser expulso de maneira definitiva do PRD. Marcinho Oliveira ressaltou ainda que o partido pode estudar outras saídas para tratar uma possível expulsão.
Leia Também:
"Como o mandato dele vem do Patriota, a gente não sabe como estava sendo feito o trâmite. O que a nacional falou é "deputado, a gente está vendo o que está acontecendo". Se a Alba suspender o mandato ou afastar o deputado, a gente vai suspender ou afastar. Se não, caso contrário, o partido pode ver qualquer sanção de expulsão sem justa causa", explicou ao Portal A TARDE.
Operação Estado Anômico
A esposa e o filho do deputado estadual Binho Galinha (PRD) foram presos no âmbito da operação Estado Anômico, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), na manhã desta quarta-feira, 1º.
Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano foram presos na cidade de Feira de Santana (centro-norte da Bahia). Os dois já haviam sido presos em 2023, mas foram soltos em abril de 2024.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes