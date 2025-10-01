Crise nos EUA: shutdown de Trump ameaça economia brasileira

Presidente do Brasil, Lula, e presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Reprodução | Redes Sociais | @thewhitehouse

O governo Donald Trump, nos Estados Unidos, entrou em shutdown (paralisação), à meia-noite desta quarta-feira, 1º, após o Congresso do país não formar maioria para aprovação do orçamento do ano fiscal de 2026.

Com a movimentação, serviços e departamentos serão impactados. Ademais, a economia do país deve sentir efeitos direitos com a dispensa de funcionários públicos e a interrupção nos pagamentos dos que estão em atividade.

Esta não é a primeira vez que Trump sofre com a paralisação. Na primeira gestão dele, o shutdown durou 35 dias e gerou um prejuízo de US$ 3 bilhões para a economia do EUA, de acordo com estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso.

Efeitos no Brasil

Contudo, os efeitos do shutdown não devem ficar limitados apenas aos EUA. O Brasil deve ser um dos países a sentir os impactos dessa paralisação. No câmbio, a expectativa é a de que, a princípio, o dólar — moeda norte-americana — tende a se valorizar. Conforme economistas, esse momento de incerteza tende a direcionar investimentos para ativos mais seguros.

Quanto as empresas brasileiras, estas podem sentir os efeitos no ambiente de crédito. Isso porque uma eventual valorização da moeda norte-americana, somada a juros globais pressionados, encarecem o custo de captação.

Trump em apuros

O governo Donald Trump, nos Estados Unidos, está caminhando para "uma paralisação". Foi o que afirmou, na terça-feira, 30, o vice-presidente do país, JD Vance.

Segundo ele, a falta de acordo entre democratas e republicanos, no Congresso, para aprovar um financiamento extra das contas públicas pode levar ao chamado "shutdown".

Estão em jogo US$ 1,7 trilhão (cerca de R$ 9 trilhões) em gastos discricionários que mantêm as operações das agências e expiram no fim do ano fiscal, na próxima terça-feira, 7, caso o Congresso não aprove a prorrogação.

Na segunda, 29, Trump, marcou uma reunião com os líderes da Casa, na tentativa de dar fim ao impasse. Os democratas, no entanto, que não pretendem aprovar o plano de curto prazo defendido pelos republicanos sem alterações.

O que é "shutdown"?

Nos Estados Unidos, o termo "shutdown" é usado para descrever quando o governo federal suspende parte de suas atividades porque o Congresso não aprovou a lei do orçamento ou um crédito temporário para financiar os gastos públicos.

Sem autorização para gastar, o governo dos EUA precisa suspender parte de suas atividades. Assim, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem sofrer atrasos.

De acordo com o g1, a disputa representa uma continuidade de um embate que começou quando Trump assumiu o cargo, em janeiro, e se recusou a liberar bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso.

Os democratas querem usar a ameaça de paralisação para recuperar parte desses recursos e manter os subsídios de saúde que expiram no fim do ano.