SEM ACORDO

Trump em apuros: impasse no Congresso pode paralisar os EUA

Situação ocorre em meio a divergências entre republicanos e democratas no Congresso

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/09/2025 - 14:57 h
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump

O governo Donald Trump, nos Estados Unidos, está caminhando para "uma paralisação". Foi o que afirmou, nesta terça-feira, 30, o vice-presidente do país, JD Vance.

Segundo ele, a falta de acordo entre democratas e republicanos, no Congresso, para aprovar um financiamento extra das contas públicas pode levar ao chamado "shutdown".

Estão em jogo US$ 1,7 trilhão (cerca de R$ 9 trilhões) em gastos discricionários que mantêm as operações das agências e expiram no fim do ano fiscal, na próxima terça-feira, 7, caso o Congresso não aprove a prorrogação.

Na segunda, 29, Trump, marcou uma reunião com os líderes da Casa, na tentativa de dar fim ao impasse. Os democratas, no entanto, que não pretendem aprovar o plano de curto prazo defendido pelos republicanos sem alterações.

Sem esse consenso, a paralisação deve começar nesta quarta, 1.

Entenda o que é "shutdown"

Nos Estados Unidos, o termo "shutdown" é usado para descrever quando o governo federal suspende parte de suas atividades porque o Congresso não aprovou a lei do orçamento ou um crédito temporário para financiar os gastos públicos.

Sem autorização para gastar, o governo dos EUA precisa suspender parte de suas atividades. Assim, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem sofrer atrasos.

De acordo com o g1, a disputa representa uma continuidade de um embate que começou quando Trump assumiu o cargo, em janeiro, e se recusou a liberar bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso.

Os democratas querem usar a ameaça de paralisação para recuperar parte desses recursos e manter os subsídios de saúde que expiram no fim do ano.

x