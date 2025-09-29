PLANO BRASIL SOBERANO
Verba bilionária salva empresas baianas de tarifaço de Trump
Recurso foi aprovado pelo BNDES; veja quem tem direito
Por Gabriela Araújo
Empresas da Bahia já receberam R$ 85 milhões para capital de giro por meio do Plano Brasil Soberano, voltados para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% das importações brasileiras enviadas ao Estados Unidos (EUA), imposta pelo presidente Donald Trump.
O Brasil Soberano é uma linha de crédito concedida pelo governo federal, com financiamento de crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O plano de socorro a empresas exportadoras oferece um total de R$ 40 bilhões em crédito para negócios afetados pela barreira comercial. Do total, R$ 30 bilhões são de recursos do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) e R$ 10 bilhões de recursos do próprio BNDES.
Pedidos da Bahia
Desde a abertura do protocolo em 18 de setembro, o BNDES registrou as seguintes solicitações da Bahia:
- Pedidos protocolados: 7
- Valor total solicitado: R$ 99,9 milhões
Em todo país, banco já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos EUA
“A determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás. Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.
Entenda o Plano Brasil Soberano
O governo federal oficializou em agosto a medida provisória que institui o plano Brasil Soberano, para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% do governo de Trump.
A decisão do presidente Lula (PT) foi publicada em versão extra do Diário Oficial da União (DOU) e vai além do incentivo de R$ 30 bilhões, por meio do Fundo de Garantia à Exportação (FGE),anunciado pelo chefe do Palácio do Planalto nesta manhã.
Condições de Empréstimo:
- Recursos emprestados a juros subsidiados (mais baixos que os cobrados por outros bancos).
- Contrapartida obrigatória das empresas: não realizar demissões.
Finalidades do Financiamento:
- Capital de giro (para contas do dia a dia, como salário e pagamento de fornecedores);
- Investimentos em adaptação da atividade produtiva;
- Compra de máquinas e equipamentos;
- Busca de novos mercados.
Operações Iniciais:
- Foram realizadas 75 operações de crédito;
- Todas as operações foram na linha de capital de giro;
- Pequenas e médias empresas solicitaram quase 30% do valor total aprovado.
Distribuição Setorial dos Pedidos Aprovados:
- Indústria de transformação (produção de produto final ou intermediário a partir de matéria-prima): 84,1%;
- Agropecuária: 6,1%;
- Comércio e serviços: 5,7%;
- Indústria extrativa: 4,2%.
