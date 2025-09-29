Menu
PLANO BRASIL SOBERANO

Verba bilionária salva empresas baianas de tarifaço de Trump

Recurso foi aprovado pelo BNDES; veja quem tem direito

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

29/09/2025 - 20:15 h | Atualizada em 29/09/2025 - 20:40
Lojas na Rua J. J. Seabra na Baixa do Sapateiro
-

Empresas da Bahia já receberam R$ 85 milhões para capital de giro por meio do Plano Brasil Soberano, voltados para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% das importações brasileiras enviadas ao Estados Unidos (EUA), imposta pelo presidente Donald Trump.

O Brasil Soberano é uma linha de crédito concedida pelo governo federal, com financiamento de crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O plano de socorro a empresas exportadoras oferece um total de R$ 40 bilhões em crédito para negócios afetados pela barreira comercial. Do total, R$ 30 bilhões são de recursos do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) e R$ 10 bilhões de recursos do próprio BNDES.

Pedidos da Bahia

Desde a abertura do protocolo em 18 de setembro, o BNDES registrou as seguintes solicitações da Bahia:

  • Pedidos protocolados: 7
  • Valor total solicitado: R$ 99,9 milhões

Em todo país, banco já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito para as empresas afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos EUA

“A determinação do presidente Lula é não deixar nenhuma empresa para trás. Com o trabalho dos empregados do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras do Banco, estamos conseguindo, com a agilidade necessária, apoiar as empresas brasileiras para que mantenham seus negócios, busquem novos mercados e protejam os empregos”, diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Entenda o Plano Brasil Soberano

O governo federal oficializou em agosto a medida provisória que institui o plano Brasil Soberano, para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% do governo de Trump.

A decisão do presidente Lula (PT) foi publicada em versão extra do Diário Oficial da União (DOU) e vai além do incentivo de R$ 30 bilhões, por meio do Fundo de Garantia à Exportação (FGE),anunciado pelo chefe do Palácio do Planalto nesta manhã.

Condições de Empréstimo:

  • Recursos emprestados a juros subsidiados (mais baixos que os cobrados por outros bancos).
  • Contrapartida obrigatória das empresas: não realizar demissões.

Finalidades do Financiamento:

  • Capital de giro (para contas do dia a dia, como salário e pagamento de fornecedores);
  • Investimentos em adaptação da atividade produtiva;
  • Compra de máquinas e equipamentos;
  • Busca de novos mercados.

Operações Iniciais:

  • Foram realizadas 75 operações de crédito;
  • Todas as operações foram na linha de capital de giro;
  • Pequenas e médias empresas solicitaram quase 30% do valor total aprovado.

Distribuição Setorial dos Pedidos Aprovados:

  • Indústria de transformação (produção de produto final ou intermediário a partir de matéria-prima): 84,1%;
  • Agropecuária: 6,1%;
  • Comércio e serviços: 5,7%;
  • Indústria extrativa: 4,2%.

x