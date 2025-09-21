BNDES aprova financiamento para empresas afetadas pelo tarifaço

Recursos vão ser emprestados a juros subsidiados, ou seja, mais baixos do que os cobrados pelos demais bancos - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em 2 dias depois da abertura para pedidos, o plano Brasil Soberano aprovou R$ 1,2 bilhão em financiamento para empresas afetadas pelo tarifaço americano. O balanço foi divulgado na última sexta-feira, 19, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O plano de socorro a empresas exportadoras oferece um total de R$ 40 bilhões em crédito para negócios afetados pela barreira comercial. Do total, R$ 30 bilhões são de recursos do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) e R$ 10 bilhões de recursos do próprio BNDES.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os recursos são emprestados a juros subsidiados, ou seja, mais baixos do que os cobrados pelos demais bancos. Uma das contrapartidas das empresas que se habilitam a receber os empréstimos é não realizar demissões.

Os financiamentos são para linhas de capital de giro (contas do dia a dia, como salário e pagamento de fornecedores), investimentos em adaptação da atividade produtiva, compra de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.

Entre a última quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19, foram feitas 75 operações de crédito, todas na linha destinada a capital de giro. Quase 1/3 do valor total aprovado (30%) foi solicitado por pequenas e médias empresas.

Nos primeiros dias de aprovação, 84,1% dos pedidos aprovados foram empresas da indústria de transformação (seguimento que transforma matéria-prima em um produto final ou intermediário, que vai ser novamente modificado por outra indústria). Em seguida aparecem agropecuária (6,1%), comércio e serviços (5,7%) e indústria extrativa (4,2%).

Ao total, 2.236 empresas acessaram o sistema do BNDES para fazer consultas no Brasil Soberano, sendo 533 elegíveis, isto é, com pelo menos 5% do faturamento bruto total, no período de julho de 2024 a julho de 2025, composto por produto na lista de tarifação.

Um levantamento da Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), instituição sem fins lucrativos que representa empresas que atuam no comércio entre os 2 países, estima que as exportações de produtos afetados pelo tarifaço americano caíram 22,4% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2024.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o tarifaço de 50% incide em cerca de 1/3 (35,9%) das exportações brasileiras para os Estados Unidos.