Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Trump ameaçar impor tarifa de 100% a filmes feitos fora dos EUA

Trump já havia feito a mesma ameaça antes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/09/2025 - 14:07 h | Atualizada em 29/09/2025 - 14:53
Donald Trump
Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar impor tarifas a filmes produzidos fora do país. Em maio, o chefe de Estado americano já havia ameaçado impor tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior, argumentando que outros países oferecem incentivos fiscais que atraíram cineastas para produzir fora dos EUA.

“Nosso negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos por outros países, assim como é roubar ‘doce de criança’. A Califórnia, com seu governador fraco e incompetente, foi particularmente atingida! Portanto, para resolver esse problema antigo e interminável, vamos impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. Obrigado pela atenção a este assunto, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Presidente DJT”, escreveu o presidente em uma postagem.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Filmes que podem ser impactados

Vários estúdios de Hollywood filmam projetos fora dos EUA há anos para aproveitar incentivos fiscais oferecidos em diversos pontos do mundo e também pelos cenários variados.

Um exemplo recente disso é ‘Missão: Impossível - O Acerto Final’, que usa seus créditos fiscais no Reino Unido e em outros territórios para compensar o orçamento. Já ‘Um Filme Minecraft’, maior sucesso do ano até agora, foi filmado principalmente na Nova Zelândia com parte da produção no Canadá. A franquia ‘Avatar’, de James Cameron, e ‘Vingadores: Doomsday’ estão na mesma situação.

Leia Também:

Cineasta brasileira desaparece após ser presa nos EUA
Filme de terror é censurado e motivo causa revolta
Wagner Moura rompe o silêncio sobre polêmica entre 'O Agente Secreto' e 'Manas'

Vale lembrar que muitos governos estrangeiros oferecem descontos semelhantes para trabalhos de pós-produção feitos dentro de suas fronteiras. Desta forma, quase todo o processo de produção de um projeto poderia ser afetado.

O post feito por Trump não cita séries e streaming.

Vai afetar países estrangeiros?

Até então, não está claro como a decisão pode afetar produções de países estrangeiros. Essa e outras questões ainda estão em aberto. Além disso, não há explicação para filmes que têm apenas algumas cenas filmadas em outros países, e se uma certa percentagem do orçamento de um filme tem de provir de incentivos à produção internacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema Donald Trump filmes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Donald Trump
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Donald Trump
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Donald Trump
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Donald Trump
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x