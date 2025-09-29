Trump ameaçar impor tarifa de 100% a filmes feitos fora dos EUA

Donald Trump - Foto: Patrick T. Fallon | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar impor tarifas a filmes produzidos fora do país. Em maio, o chefe de Estado americano já havia ameaçado impor tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior, argumentando que outros países oferecem incentivos fiscais que atraíram cineastas para produzir fora dos EUA.

“Nosso negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos por outros países, assim como é roubar ‘doce de criança’. A Califórnia, com seu governador fraco e incompetente, foi particularmente atingida! Portanto, para resolver esse problema antigo e interminável, vamos impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. Obrigado pela atenção a este assunto, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Presidente DJT”, escreveu o presidente em uma postagem.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Donald Trump has brought back his idea of “imposing a 100% tariff on any and all movies that are made outside of the United States”



“Our movie making business has been stolen from the United States of America, by other Countries, just like stealing ‘candy from a baby.’” pic.twitter.com/Xnfql4rSN1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2025

Filmes que podem ser impactados

Vários estúdios de Hollywood filmam projetos fora dos EUA há anos para aproveitar incentivos fiscais oferecidos em diversos pontos do mundo e também pelos cenários variados.

Um exemplo recente disso é ‘Missão: Impossível - O Acerto Final’, que usa seus créditos fiscais no Reino Unido e em outros territórios para compensar o orçamento. Já ‘Um Filme Minecraft’, maior sucesso do ano até agora, foi filmado principalmente na Nova Zelândia com parte da produção no Canadá. A franquia ‘Avatar’, de James Cameron, e ‘Vingadores: Doomsday’ estão na mesma situação.

Vale lembrar que muitos governos estrangeiros oferecem descontos semelhantes para trabalhos de pós-produção feitos dentro de suas fronteiras. Desta forma, quase todo o processo de produção de um projeto poderia ser afetado.

O post feito por Trump não cita séries e streaming.

Vai afetar países estrangeiros?

Até então, não está claro como a decisão pode afetar produções de países estrangeiros. Essa e outras questões ainda estão em aberto. Além disso, não há explicação para filmes que têm apenas algumas cenas filmadas em outros países, e se uma certa percentagem do orçamento de um filme tem de provir de incentivos à produção internacional.