Filme de terror é censurado e motivo causa revolta

Cena do filme de terror 'Juntos' - Foto: Divulgação

Lançado em agosto deste ano, o filme de terror ‘Juntos’ foi censurado na China. O longa transformou um casal gay em heterossexual para atender determinações do governo local, deixando os espectadores indignados, segundo o The Guardian.

Em determinada cena do longa, dois homens aparecem se casando. Com a mudança, o rosto de um deles foi alterado para se parecer com o de uma mulher. Na China, as obras precisam de aprovação das autoridades de censura para serem lançadas. No caso de filmes internacionais, cenas são frequentemente cortadas por desaprovação do governo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Porém, o uso da tecnologia para alterar cenas em vez de simplesmente cortá-las é relativamente novo. Alguns espectadores reclamaram que isso tornou a censura mais difícil de ser detectada.

Vale pontuar que, na China, a homossexualidade não é crime, mas se mantém estigmatizada. Porém, uma pesquisa publicada no ano passado revelou que pouco mais da metade das pessoas concordava que as pessoas LGBTQIAPN+ deveriam ser aceitas pela sociedade chinesa.

Qual a história de Juntos?

Dirigido por Michael Shanks, o filme acompanha um casal que presencia fenômenos sobrenaturais após mudar para o interior. O elenco conta com Dave Franco, Alison Brie e Damon Herriman.

Assista ao trailer: