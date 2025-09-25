Menu
HOME > CINEINSITE
REPERCUTIU

Filme de terror é censurado e motivo causa revolta

Cena que motivou a censura foi alterada digitalmente

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/09/2025 - 14:03 h
Cena do filme de terror 'Juntos'
Cena do filme de terror 'Juntos' -

Lançado em agosto deste ano, o filme de terrorJuntos’ foi censurado na China. O longa transformou um casal gay em heterossexual para atender determinações do governo local, deixando os espectadores indignados, segundo o The Guardian.

Em determinada cena do longa, dois homens aparecem se casando. Com a mudança, o rosto de um deles foi alterado para se parecer com o de uma mulher. Na China, as obras precisam de aprovação das autoridades de censura para serem lançadas. No caso de filmes internacionais, cenas são frequentemente cortadas por desaprovação do governo.

Porém, o uso da tecnologia para alterar cenas em vez de simplesmente cortá-las é relativamente novo. Alguns espectadores reclamaram que isso tornou a censura mais difícil de ser detectada.

Vale pontuar que, na China, a homossexualidade não é crime, mas se mantém estigmatizada. Porém, uma pesquisa publicada no ano passado revelou que pouco mais da metade das pessoas concordava que as pessoas LGBTQIAPN+ deveriam ser aceitas pela sociedade chinesa.

Qual a história de Juntos?

Dirigido por Michael Shanks, o filme acompanha um casal que presencia fenômenos sobrenaturais após mudar para o interior. O elenco conta com Dave Franco, Alison Brie e Damon Herriman.

Assista ao trailer:

cinema filmes de terror juntos

x