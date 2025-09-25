Drama, animação e mais: veja o que assistir nos cinemas em Salvador

Uma Batalha Após a Outra é o destaque da semana nos cinemas - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador estão oferecendo uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, terror e produções para toda a família. Uma Batalha Após a Outra, do aclamado diretor Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, é um dos principais destaques da semana.

Além das salas tradicionais de cinema, Salvador recebe a partir do dia 30 de setembro o Open Air Brasil, que estreia na capital baiana com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, medindo 325 m² — o equivalente a uma quadra de tênis.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Parceiro do Grupo A TARDE, o evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, será realizado até 12 de outubro, no Centro de Convenções Salvador. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.



Confira a programação completa do Open Air aqui!

Na terça-feira, 30, a programação traz a exibição do filme 3 Obás de Xangô, seguida de um show especial de Alice Caymmi. Já na quarta-feira (1º de outubro), o público confere a pré-estreia de Malês, com a presença do diretor Antonio Pitanga e parte do elenco. Em seguida, ainda na quarta-feira, o público pode aproveitar o show da cantora Rachel Reis.

Pensando nisso, para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.



Confira as principais estreias da semana e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador

UMA BATALHA APÓS A OUTRA

Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que abandona a aposentadoria para enfrentar a missão mais crucial de sua existência: salvar a filha sequestrada.

Marcado por uma juventude turbulenta como integrante de um grupo de guerrilha, Bob vê o peso de uma vida frustrada e cheia de arrependimentos desabar sobre ele quando o mais implacável de seus antigos inimigos — desaparecido há 16 anos — retorna para acertar contas. Diante da urgência desesperadora, ele reúne seus velhos companheiros e mergulha em uma corrida contra o tempo.

MISSÃO PET

Quando um trem parte inesperadamente, levando consigo apenas animais de estimação, os animais descobrem que Hans, um texugo rancoroso, está por trás de tudo. Embora o acidente pareça inevitável, os animais podem contar com Falcon, um guaxinim travesso que fará de tudo para salvá-los.

ZOOPOCALIPSE: UMA AVENTURA ANIMAL

Quando um meteoro cai no zoológico, ele transforma alguns dos animais em zumbis coloridos. Para salvar seus amigos, a jovem loba Gracie se une ao ranzinza leão-da-montanha Dan. Juntos, eles contam com a ajuda de um grupo para lá de especial: Xavier, o lêmure fã de cinema, Frida, a capivara confiante, Ash, o avestruz cheio de estilo, e Felix, um macaquinho atrapalhado. Agora, essa turma improvável precisa encontrar um jeito de salvar o zoológico e os outros animais.

PARAÍSO EM CHAMAS

Num bairro proletário da Suécia, três irmãs, com idades entre 7 e 16 anos, vivem sozinhas depois que a mãe desaparece por longos períodos de tempo. Enquanto se preparam para o verão, divertido e despreocupado sem supervisão adulta, o trio lida com a ameaça do conselho tutelar. Para evitar isso, a irmã mais velha, Laura, desenvolve um plano para não serem adotadas.

A LONGA MARCHA

A Longa Marcha: Caminhe ou Morra se passa em um futuro distópico, onde os Estados Unidos vive sob um regime autoritário que, todo ano, recruta cinquenta adolescentes para uma competição mortal: a Longa Marcha.

Entre eles está Ray Garraty, que deve caminhar sem parar sob o olhar de milhares de espectadores, pois qualquer tropeço, queda ou pausa pode custar sua vida.

A prova só termina quando restar um único sobrevivente, que receberá qualquer desejo como prêmio. Para conquistá-lo, Ray precisará enfrentar exaustão, medo e a certeza de que um passo em falso significa o fim.

ANIMAIS PERIGOSOS

Uma surfista esperta e de espírito livre (Hassie Harrison) é sequestrada por um serial killer obcecado por tubarões (Jai Courtney). Mantida em cativeiro em seu barco, ela precisa descobrir como escapar antes que ele realize um ritual para alimentar os tubarões lá embaixo.

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA

A Grande Viagem da Sua Vida segue David e Sarah, dois desconhecidos que se encontram em um casamento e acabam juntos em uma viagem guiada pelo velho GPS de David. O trajeto os leva a um campo isolado com uma misteriosa porta vermelha. Ao atravessá-la, eles embarcam numa jornada mágica pelo tempo, revivendo momentos decisivos de suas vidas e descobrindo uma conexão profunda que pode mudar seu futuro.

A SOGRA PERFEITA 2

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando seu namorado português a pede em casamento, o medo de comprometer a liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para a cerimônia.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTELO INFINITO

Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio.

Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.

SONHAR COM LEÕES

Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas um ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer enquanto ainda é ela mesma. No entanto, após quatro tentativas de suicídio fracassadas, Gilda tem medo de tentar novamente, o que a leva à organização clandestina Joy Transition International, que alega ensinar pessoas com doenças terminais a se suicidarem sem dor.

INVOCAÇÃO DO MAL 4

Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas.

O ÚLTIMO AZUL

No filme com Rodrigo Santoro, em meio a uma política de recuperação econômica, o governo cria colônias compulsórias, destinadas a confinar idosos sob a justificativa de garantir-lhes um “fim de vida digno”.

Teresa, moradora de uma cidade industrializada na Amazônia, é surpreendida ao ser convocada após a redução da idade mínima para o programa. Com apenas alguns dias antes do confinamento, ela decide desafiar seu destino e parte em uma jornada pelos rios e afluentes amazônicos em busca de realizar um último desejo.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

