Tom Holland faz aparição pública após acidente no set de Homem-Aranha

Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya - Foto: Divulgação

Após sofrer um acidente durante as gravações de Homem-Aranha 4, o ator Tom Holland apareceu pela primeira vez em público. Ele esteve presente em um evento beneficente no último sábado,20.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Holland surge ao lado da noiva, Zendaya. O acidente ocorreu um dia antes do evento, na sexta-feira,19.

Acidente de Tom Holland

Segundo fontes do Deadline, o ator sofreu uma concussão durante as gravações e precisou ser levado ao hospital devido a uma acrobacia que não deu certo. Ainda de acordo com a publicação, ele está se recuperando com cautela.

Após o acidente, as filmagens foram interrompidas, e Holland se afastou temporariamente. De acordo com o portal americano, os executivos da Sony decidiram paralisar as gravações por cerca de uma semana, já que não é possível continuar sem o protagonista do longa.

Segundo fontes, as filmagens serão retomadas no dia 29 de setembro, e a pausa não deve interferir no lançamento do filme, previsto para julho de 2026.