Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA

Tom Holland faz aparição pública após acidente no set de Homem-Aranha

Ator sofreu uma concussão durante as gravações do filme

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/09/2025 - 15:32 h
Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya
Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya -

Após sofrer um acidente durante as gravações de Homem-Aranha 4, o ator Tom Holland apareceu pela primeira vez em público. Ele esteve presente em um evento beneficente no último sábado,20.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Holland surge ao lado da noiva, Zendaya. O acidente ocorreu um dia antes do evento, na sexta-feira,19.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De graça! Cinema Inflável chega pela primeira vez à Bahia
Disney+ anuncia aumentos na assinatura e surpreende usuários
Cineasta brasileiro morre em acidente de avião
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por The Brothers Trust (@thebrotherstrust)

Acidente de Tom Holland

Segundo fontes do Deadline, o ator sofreu uma concussão durante as gravações e precisou ser levado ao hospital devido a uma acrobacia que não deu certo. Ainda de acordo com a publicação, ele está se recuperando com cautela.

Após o acidente, as filmagens foram interrompidas, e Holland se afastou temporariamente. De acordo com o portal americano, os executivos da Sony decidiram paralisar as gravações por cerca de uma semana, já que não é possível continuar sem o protagonista do longa.

Segundo fontes, as filmagens serão retomadas no dia 29 de setembro, e a pausa não deve interferir no lançamento do filme, previsto para julho de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema tom holland

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Tom Holland apareceu junto com a noiva,Zendaya
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x