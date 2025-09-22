Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

É GRAVE?

Tom Holland sofre grave acidente e filmagens de Homem-Aranha são paralisadas

Ator britânico sofreu acidente em cena de ação e produção do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia foi suspensa por tempo indeterminado

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/09/2025 - 9:22 h | Atualizada em 22/09/2025 - 9:36
Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens
Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens -

As filmagens de Homem-Aranha: Um Novo Dia foram interrompidas após o ator Tom Holland, de 29 anos, sofrer um acidente durante uma cena de ação. O astro britânico foi levado às pressas para o hospital depois de cair e bater a cabeça no set dos Leavesden Studios, em Watford, na Inglaterra, na última sexta-feira.

Segundo o Daily Mail, a produção da quarta aventura solo do herói aracnídeo, orçada em mais de US$ 200 milhões, ficará suspensa por algumas semanas até a completa recuperação do ator.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Wagner Moura vai a restaurante em Salvador durante pré-estreia de filme
Mais um! Ainda Estou Aqui ganha prêmio de Melhor Filme pela FIPRESCI
Netflix corre atrás do maior sucessor de La Casa de Papel

Detalhes do acidente

O East of England Ambulance Service confirmou ao The Sun que foi acionado às 10h30 para atender um ferimento nos estúdios. “Uma ambulância foi enviada ao local e o paciente foi transportado para o hospital para cuidados adicionais”, informou o porta-voz.

A concussão sofrida por Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens. No domingo, o pai do ator, Dominic Holland, participou de um jantar beneficente em Mayfair e disse que o filho ficará longe das gravações “por um tempo”.

Mesmo após o acidente, Tom esteve presente no evento beneficente, posando para fotos ao lado da noiva e colega de elenco Zendaya, de 28 anos. No entanto, ele teria deixado o local mais cedo ao passar mal.

Este contratempo pode provocar novo adiamento da estreia do filme, já adiada para 31 de julho de 2026.

Tom Holland, que já participou de grandes produções da Marvel como Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, também está envolvido em The Odyssey, adaptação de Christopher Nolan para a epopeia de Homero, na qual atuará novamente com Zendaya.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Homem-Aranha tom holland

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x