Tom Holland sofre grave acidente e filmagens de Homem-Aranha são paralisadas

Acidente com Tom Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens - Foto: Divulgação

As filmagens de Homem-Aranha: Um Novo Dia foram interrompidas após o ator Tom Holland, de 29 anos, sofrer um acidente durante uma cena de ação. O astro britânico foi levado às pressas para o hospital depois de cair e bater a cabeça no set dos Leavesden Studios, em Watford, na Inglaterra, na última sexta-feira.

Segundo o Daily Mail, a produção da quarta aventura solo do herói aracnídeo, orçada em mais de US$ 200 milhões, ficará suspensa por algumas semanas até a completa recuperação do ator.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes do acidente

O East of England Ambulance Service confirmou ao The Sun que foi acionado às 10h30 para atender um ferimento nos estúdios. “Uma ambulância foi enviada ao local e o paciente foi transportado para o hospital para cuidados adicionais”, informou o porta-voz.

A concussão sofrida por Holland exigirá um afastamento temporário das filmagens. No domingo, o pai do ator, Dominic Holland, participou de um jantar beneficente em Mayfair e disse que o filho ficará longe das gravações “por um tempo”.

Mesmo após o acidente, Tom esteve presente no evento beneficente, posando para fotos ao lado da noiva e colega de elenco Zendaya, de 28 anos. No entanto, ele teria deixado o local mais cedo ao passar mal.

Este contratempo pode provocar novo adiamento da estreia do filme, já adiada para 31 de julho de 2026.

Tom Holland, que já participou de grandes produções da Marvel como Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, também está envolvido em The Odyssey, adaptação de Christopher Nolan para a epopeia de Homero, na qual atuará novamente com Zendaya.