Wagner Moura vai a restaurante em Salvador durante pré-estreia de filme

Baiano já se encontra em Salvador para pré-estreia - Foto: Divulgação

A capital baiana recebe a pré-estreia do filme O Agente Secreto, com sessões especiais no Cine Glauber Rocha até a próxima quarta-feira, 24 de setembro.Wagner Moura, protagonista do longa, já está em Salvador para a pré-estreia.

Durante sua passagem pela cidade, o ator visitou o restaurante japonês Jhun Bistrô, na noite da última sexta-feira, 19. O momento foi compartilhado pelo estabelecimento em seu perfil oficial no Instagram.

“Ontem recebemos com alegria a visita de Wagner Moura, @wagnermoura_brasil, em nosso JHUN! Foi uma honra tê-lo conosco e compartilhar momentos especiais com nossa equipe”, escreveu o restaurante na publicação.

Pré-estreia em Salvador

O Agente Secreto será exibido em sessões especiais em Salvador de 18 a 24 de setembro, com uma sessão diária às 19h, no Cine Glauber Rocha. O longa foi indicado para representar o Brasil no Oscar 2026 pela Academia Brasileira de Cinema.

