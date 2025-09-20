Menu
HOME > CINEINSITE
FAMOSOS

Wagner Moura vai a restaurante em Salvador durante pré-estreia de filme

Protagonista de O Agente Secreto, é visto em estabelecimento durante passagem pela cidade natal

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/09/2025 - 19:17 h
Baiano já se encontra em Salvador para pré-estreia
Baiano já se encontra em Salvador para pré-estreia -

A capital baiana recebe a pré-estreia do filme O Agente Secreto, com sessões especiais no Cine Glauber Rocha até a próxima quarta-feira, 24 de setembro.Wagner Moura, protagonista do longa, já está em Salvador para a pré-estreia.

Durante sua passagem pela cidade, o ator visitou o restaurante japonês Jhun Bistrô, na noite da última sexta-feira, 19. O momento foi compartilhado pelo estabelecimento em seu perfil oficial no Instagram.

“Ontem recebemos com alegria a visita de Wagner Moura, @wagnermoura_brasil, em nosso JHUN! Foi uma honra tê-lo conosco e compartilhar momentos especiais com nossa equipe”, escreveu o restaurante na publicação.

Pré-estreia em Salvador

O Agente Secreto será exibido em sessões especiais em Salvador de 18 a 24 de setembro, com uma sessão diária às 19h, no Cine Glauber Rocha. O longa foi indicado para representar o Brasil no Oscar 2026 pela Academia Brasileira de Cinema.

Confira trailer:

wagner moura

