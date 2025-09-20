Menu
CINEMA

Mais um! Ainda Estou Aqui ganha prêmio de Melhor Filme pela FIPRESCI

Filme brasileiro conquista prêmio internacional inédito

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/09/2025 - 16:38 h
É a primeira vez que um longa brasileiro vence nessa categoria
É a primeira vez que um longa brasileiro vence nessa categoria -

Na abertura do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, Ainda Estou Aqui foi escolhido como melhor filme do ano pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI), nesta última sexta-feira, 19.

É a primeira vez que um longa brasileiro vence nessa categoria. A votação contou com 739 críticos de cinema de 75 países diferentes. Em seu discurso de agradecimento, o cineasta Walter Salles celebrou a conquista e a honra de receber o prêmio.

“Existem prêmios que tocam mais fundo no coração. O Grand Prix da FIPRESCI é, sem dúvida, um deles. Receber este prêmio de uma associação de críticos de cinema internacional tão renomada é uma honra para mim e para toda a equipe de Ainda Estou Aqui. [...] Foi fundamental para que o filme fosse descoberto pelo público e permanecesse nas salas de cinema, que, como vocês sabem, é onde os filmes devem ser vistos”, disse o diretor.

Com a adição deste novo prêmio, o longa brasileiro acumula cerca de 65 premiações nacionais e internacionais, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Confira trailer:

x