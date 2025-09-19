Menu
NO STREAMING

5 filmes novos da Netflix para este fim de semana

De dramas perturbadores a comédias românticas, descubra o que assistir para fugir do óbvio

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/09/2025 - 17:54 h
Plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros
O fim de semana está chegando e, com ele, a oportunidade perfeita para descobrir novas histórias na Netflix. A plataforma segue investindo em produções que misturam gêneros variados, entregando desde romances leves até thrillers psicológicos que deixam qualquer um preso à tela.

Mas, em meio a tantas opções do streaming, escolher o que assistir pode virar uma missão cansativa. Uma boa curadoria faz toda a diferença para não perder tempo navegando entre títulos e acabar desanimando antes mesmo de dar o play.

Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com 5 filmes que prometem agitar sua maratona neste fim de semana. Então, prepare a pipoca, escolha o seu lugar favorito no sofá e deixe-se levar por histórias que prometem render boas conversas depois dos créditos.

5 filmes para assistir agora na Netflix

A Mula

Cena de A Mula
Cena de A Mula | Foto: Divulgação

Quase aos 90 anos e enfrentando sérias dificuldades financeiras, um homem vê sua vida mudar ao aceitar transportar drogas para um cartel mexicano com operações em Illinois.

Seduzido pelo dinheiro fácil, ele tenta usar os lucros para ajudar sua família e reparar erros do passado. Mas seu caminho perigoso chama a atenção de um agente da Narcóticos determinado a desmantelar a operação, e o cerco começa a se fechar.

Veja o trailer:

A Paris Errada

Cena de A Paris Errada
Cena de A Paris Errada | Foto: Divulgação

Dawn (Miranda Cosgrove) sempre sonhou além das cercas de sua fazenda no Texas. Embora ame sua vida simples no interior, seu maior desejo é estudar em uma escola de arte em Paris, sonho que parece impossível sem o dinheiro para a viagem, o curso e a estadia. Quando surge a chance de participar de um reality show de namoro ambientado na capital francesa, ela vê a oportunidade perfeita para chegar lá.

Mas tudo dá errado: Dawn e as outras competidoras descobrem que pousaram na Paris… do Texas. Determinada a ser eliminada e abandonar a competição, ela faz de tudo para sair do programa — até que Trey (Pierson Fodé), o charmoso caubói e prêmio do reality, começa a mexer com seus planos e com seu coração.

Veja o trailer:

Oito Mulheres e um Segredo

Cena de Oito Mulheres e um Segredo
Cena de Oito Mulheres e um Segredo | Foto: Divulgação

Debbie Ocean (Sandra Bullock), recém-saída da prisão, não perde tempo para voltar ao jogo. Ela procura sua antiga parceira Lou (Cate Blanchett) para arquitetar um assalto audacioso: roubar um colar de diamantes de US$ 150 milhões guardado a sete chaves pela Cartier.

O golpe exige um plano impecável, e um time à altura. Para isso, Debbie e Lou reúnem uma equipe de especialistas, todas mulheres, cada uma com uma habilidade única: Nine Ball (Rihanna), a hacker brilhante; Amita (Mindy Kaling), a joalheira talentosa; Constance (Awkwafina), a batedora de carteiras veloz; Rose (Helena Bonham Carter), a excêntrica estilista; e Tammy (Sarah Paulson), a mestra em logística.

A jogada é arriscada: fazer com que a estrela Daphne Kluger (Anne Hathaway) use a joia durante o glamouroso Met Gala, um dos eventos mais badalados de Nova York, cenário perfeito para o crime.

Veja o trailer:

Doutor Sono

Cena de Doutor Sono
Cena de Doutor Sono | Foto: Divulgação

Sequência direta do clássico O Iluminado, Doutor Sono acompanha Danny Torrance, que na infância sobreviveu à tentativa de homicídio do próprio pai, um escritor enlouquecido por espíritos malignos do Hotel Overlook. Agora adulto, Danny carrega traumas profundos e luta contra o alcoolismo.

Sem residência fixa, ele acaba se estabelecendo em uma pequena cidade, onde consegue um emprego em um hospital local e tenta reconstruir sua vida. Mas sua paz é abalada quando desenvolve um vínculo telepático com Abra, uma jovem com poderes tão fortes quanto os que ele tenta reprimir, despertando forças sombrias que voltarão a persegui-los.

Veja o trailer:

O Royal Hotel

Cena de O Royal Hotel
Cena de O Royal Hotel | Foto: Divulgação

Em O Royal Hotel, as mochileiras canadenses Hanna (Julia Garnere) e Liv (Jessica Henwick) aceitam um emprego no remoto pub australiano Royal Hotel para ganhar um dinheiro extra depois de ficarem sem dinheiro durante a viagem. Quando o comportamento dos habitantes locais começa a ultrapassar os limites, as meninas ficam presas em uma situação que rapidamente foge de seu controle.

Veja o trailer:

x