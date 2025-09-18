MINISSÉRIE
Netflix lança nova série de suspense que promete conquistar o público
Trama é apontada como a nova aposta de sucesso da plataforma
O novo lançamento da Netflix promete chocar o público com seu suspense sombrio. Black Rabbit é uma minissérie de oito episódios que chega ao streaming nesta quinta-feira, 18.
A trama, ambientada em Nova York, é protagonizada por Jude Law e Jason Bateman e já vem sendo apontada como a nova aposta de sucesso da plataforma, assim como aconteceu com Ozark (2017-2022).
Black Rabbit
Na história, acompanhamos a vida dos irmãos Jake (Jude Law) e Vince Friedken (Jason Bateman). Jake é dono de um dos restaurantes mais famosos de Nova York, mas vê seu império ameaçado quando Vince retorna aos negócios da família.
Com ele, Vince traz dívidas e problemas do passado, reacendendo mágoas antigas e colocando todos em risco. A partir daí, segredos sombrios vêm à tona, transformando a relação entre os irmãos em uma batalha que pode destruir tudo o que Jake construiu.
Confira trailer:
