Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Ator de Grey’s Anatomy morre em trágico acidente de carro

Informação foi confirmada pelo portal The Hollywood Reporter

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/09/2025 - 12:21 h | Atualizada em 18/09/2025 - 12:42
Ator atuou em grandes produções da televisão
Ator atuou em grandes produções da televisão -

Aos 46 anos, o ator Brad Everett Young morreu no último domingo,14, após se envolver em um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo portal The Hollywood Reporter.

De acordo com a publicação, Young dirigia seu veículo pela rodovia 134 quando foi atingido por outro carro que trafegava na contramão. O motorista do outro veículo sobreviveu e foi encaminhado ao hospital, no entanto o ator morreu ainda no local.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Marvel prepara a volta de uma das suas heroínas mais poderosas no novo Vingadores
“O roteiro foi escrito especialmente para Wagner Moura”, revela diretor de O Agente Secreto
Ela perdeu a casa, a paz e a família: o filme que expõe a verdade por trás da tragédia

Ao longo da carreira, Brad Everett Young acumulou participações em diversas produções da televisão norte-americana. Entre elas, destacam-se as séries “O Mundo é dos Jovens”, “Grey’s Anatomy”, “Barrados no Baile”, “Numbers” e “Charmed”.

Ator atuou em grandes produções da televisão
Ator atuou em grandes produções da televisão | Foto: Reprodução| Getty images

No cinema, integrou o elenco de filmes de sucesso como “As Panteras” (2000), “Jurassic Park III” (2001), “Eu Te Amo, Cara” (2009) e o premiado “O Artista” (2011).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Grey's Anatomy Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ator atuou em grandes produções da televisão
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Ator atuou em grandes produções da televisão
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Ator atuou em grandes produções da televisão
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Ator atuou em grandes produções da televisão
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x