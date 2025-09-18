Ator de Grey’s Anatomy morre em trágico acidente de carro

Ator atuou em grandes produções da televisão - Foto: Reprodução| Netflix

Aos 46 anos, o ator Brad Everett Young morreu no último domingo,14, após se envolver em um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo portal The Hollywood Reporter.

De acordo com a publicação, Young dirigia seu veículo pela rodovia 134 quando foi atingido por outro carro que trafegava na contramão. O motorista do outro veículo sobreviveu e foi encaminhado ao hospital, no entanto o ator morreu ainda no local.

Ao longo da carreira, Brad Everett Young acumulou participações em diversas produções da televisão norte-americana. Entre elas, destacam-se as séries “O Mundo é dos Jovens”, “Grey’s Anatomy”, “Barrados no Baile”, “Numbers” e “Charmed”.

Ator atuou em grandes produções da televisão | Foto: Reprodução| Getty images

No cinema, integrou o elenco de filmes de sucesso como “As Panteras” (2000), “Jurassic Park III” (2001), “Eu Te Amo, Cara” (2009) e o premiado “O Artista” (2011).