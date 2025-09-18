Menu
DE VOLTA!

Marvel prepara a volta de uma das suas heroínas mais poderosas no novo Vingadores

Longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro de 2026

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/09/2025 - 8:52 h
Vingadores: Doomsday promete reunir alguns dos personagens mais icônicos da cultura pop
Vingadores: Doomsday promete reunir alguns dos personagens mais icônicos da cultura pop -

Um dos filmes mais aguardados da próxima fase da Marvel Studios, Vingadores: Doomsday promete reunir alguns dos personagens mais icônicos da cultura pop. A produção trará de volta nomes lendários ligados à franquia “X-Men” da antiga 20th Century Fox, incluindo Professor Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Mística (Rebecca Romijn) e Noturno (Alan Cumming), reacendendo a nostalgia dos fãs.

A expectativa é de que outras estrelas também retomem seus papéis. Famke Janssen (Jean Grey) e Halle Berry (Tempestade) são dois nomes que circulam fortemente nos bastidores, apesar de a Marvel ainda não ter confirmado oficialmente a participação das atrizes. O possível retorno de Berry, em especial, vem gerando entusiasmo entre os fãs da heroína.

Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, Alan Cumming foi questionado diretamente sobre o filme e sobre o envolvimento de Berry. Sua resposta misteriosa aumentou as especulações:

“Bem… talvez ela volte”, disse o ator, levantando suspeitas de que a vencedora do Oscar pode, de fato, reprisar o papel de Tempestade em “Doomsday”.

Imagem ilustrativa da imagem Marvel prepara a volta de uma das suas heroínas mais poderosas no novo Vingadores
| Foto: Divulgação

Além das surpresas envolvendo os mutantes, o longa contará com um elenco de peso. Entre os nomes já confirmados estão Robert Downey Jr. como Victor Von Doom/Doutor Destino, Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Capitão América), Chris Hemsworth (Thor), Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana), entre outros astros. A produção promete unir diferentes gerações de heróis em uma trama épica.

“Vingadores: Doomsday” estreia nos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro de 2026, um dia antes do lançamento nos Estados Unidos. Já a sequência, “Vingadores: Guerras Secretas”, tem previsão de estreia para 17 de dezembro de 2027.

x